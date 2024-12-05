Резкий скачок цен: на ОККО, SOCAR и WOG горючее существенно подорожало

На рынке горючего наблюдается очередной рост цен на все виды горючего. Изменения стоимости бензина, газа и дизельного горючего зафиксированы на некоторых автозаправочных станциях. "Комментарии", со ссылкой на информацию с сайта auto.ria, предлагают пересмотреть актуальные цены на топливо в Украине по состоянию на 5 декабря.

АЗС. Фото: freepik

Динамика цен на бензин, дизель и газ

Цена на бензин А-95 сильно изменилась по сравнению с 28 ноября и составляет 58,19 грн/л. Бензин А-95 вырос в цене на 2,65 гривны за литр и составил 55,30 грн/л. Стоимость дизельного топлива за неделю также выросла и сейчас составляет 51,92 грн/л. Между тем, только цена на А-92 за этот период снизилась на 75 копеек за литр.

В течение недели наблюдалось колебание цены на газ. Стоимость этого вида горючего с 34,36 упала до 35,38 гривны.

Какая цена на топливо сегодня

A-95 – 58.18 грн/л.

A-95 – 55.24 грн/л.

A-92 – 52.73 грн/л.

ГП – 51.84 грн/л.

Газ – 35.30 грн/л.

Где самое дешевое горючее

Стоимость А-95

В лидерах по стоимости горючего А-95 АЗС Автотранс. На SOCAR стоимость этого горючего за литр за последнюю неделю выросла на 5 грн/л и составляет 60.99 грн/л. На АЗС Shell цена составляет 60,49 грн/л. Тем временем цена на ОККО и WOG выросла на 2 гривны за литр и составляет 59,99 грн/л. На АЗС Luxwen стоимость А-95 наименьшая на рынке горючего. За литр этого вида бензина там придется заплатить 52,99 грн/л.

Стоимость А-95

Что касается А-95, то на SOCAR стоимость самая высокая на рынке горючего. А-95 на SOCAR можно приобрести по 58.99 грн/л. Между тем на АЗС Укр-Петроль цена самая низкая и составляет 50.90, что на более 8 гривен меньше цены на SOCAR.

Стоимость А-92

Если же вы заправляетесь А-92, то больше всего за литр придется заплатить на Параллель. Здесь цена составляет 57,99 грн/л, а вот сэкономить можно, заправляясь на Кворум, там цена меньше на 6.52 гривны за литр.

Стоимость ГП

Дизельное горючее на АЗС SOCAR составляет – 55.99 грн/л. На АЗС ОККО и WOG цена за последнюю неделю также подскочила на 5 гривен и составила 54.99 грн/л. На АЗС Фактор цена самая дешевая. Дизельное топливо стоит 45.90 грн/л.

Стоимость газа

Тем временем владельцы авто на газе смогут сэкономить заправляясь на АЗС Green Wave. В лидерах по стоимости этого вида горючего находятся АЗС ОККО, SOCAR и Авиас.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Полтавской области разоблачили подпольную АЗС. Организатор станции предстанет перед судом. Какое наказание грозит мужчине за организацию подпольной АЗС читайте по ссылке .