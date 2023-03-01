Россия теряет ежемесячно около 150 танков, а восстанавливать способна не более 90 – The Economist

Согласно украинским данным, Россия потеряла более 3250 танков. Oryx, открытый блог разведки, задокументировал 1700 потерь. По данным международного института стратегических исследований, около половины российского довоенного флота Т-72, ​​насчитывавшего около 2000 и составлявшего основную часть ее танковых сил, было уничтожено. России нужно будет усилить свой танковый парк, если она надеется удержать завоевавшую территорию. Об этом пишет The Economist.

Фото: https://www.gettyimages.com





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Издание напоминает, что в 1940-е годы советские заводы могли выпускать более 1000 танков в месяц. Заводам, производящим трактора и железнодорожные двигатели, было приказано строить вместо них танки.





"Сегодня наращивать производство сложнее. Электроника современных танков – для ночного видения, наведения оружия и множества других функций – чрезвычайно сложна. Это замедляет производство и означает, что многие заводы, предназначенные для других типов производства, не могут легко производить вместо них танки”, — говорится в статье.





В России остался только один танковый завод — Уралвагонзавод, финансовая бесхозяйственность и огромные долги замедлили его модернизацию. The Economist, ссылаясь на данные "Новой газеты", пишет, что завод производит всего 20 штук в месяц. Один западный чиновник сказал изданию, что в целом спрос российских вооруженных сил на танки превышает производство в десять раз.





“Пытаясь удовлетворить спрос, Россия увеличила темпы восстановления старых танков, которых у нее тысячи на складах. В Украине современные российские танки, такие как Т-90, сейчас воюют вместе с большим количеством Т-72Б3, созданных десятилетия назад, но модернизированных пушками, динамичной броней (что уменьшает вероятность проникновения в машину) и цифровой связью. Даже с этими усовершенствованиями старые танки уступают новым моделям и имеют меньше шансов уцелеть под ударом украинских сил, но они все равно полезны”, — говорится в статье.





По данным российских СМИ, "Уралвагонзавод" восстанавливает примерно восемь танков в месяц, а три других бронетехнических завода – около 17 штук. Еще два завода такого же размера должны заработать в течение нескольких месяцев.





“Это означает, что хотя Россия может строить только 20 новых танков в месяц, она может в скором времени восстанавливать около 90 в месяц. Тем не менее, согласно анализу Oryx, это не компенсирует примерно 150, которые они теряют ежемесячно”, — отмечает The Economist.





Вместе с тем, производство может осложняться нехваткой деталей. Особенно не хватает полупроводников — компьютерных микросхем, управляющих современными танками. В Еврокомиссии заявляют, что Россия использует в военной технике чипы из импортных посудомоечных машин и холодильников.





Проблемы с производством танков есть и с другой стороны баррикад. Как пишет издание, Америка имеет один завод, способный производить ежемесячно 15 танков, а производство в других странах Запада происходит так же медленно, что заставляет искать старые танки для Украины.





"Но в целом атакующие силы используют больше танков, чем защитники. По мере развертывания конфликта Россия, вероятно, увидит, что ее парк будет постоянно сокращаться как количественно, так и качественно”, — резюмирует издание.





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