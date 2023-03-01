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Россия теряет ежемесячно около 150 танков, а восстанавливать способна не более 90 – The Economist

Россия имеет один танковый завод и все больше полагается на обновление старых моделей.

сегодня, 14:20
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Автор:

Давиденко Евгения

Согласно украинским данным, Россия потеряла более 3250 танков. Oryx, открытый блог разведки, задокументировал 1700 потерь. По данным международного института стратегических исследований, около половины российского довоенного флота Т-72, ​​насчитывавшего около 2000 и составлявшего основную часть ее танковых сил, было уничтожено. России нужно будет усилить свой танковый парк, если она надеется удержать завоевавшую территорию. Об этом пишет The Economist.

Россия теряет ежемесячно около 150 танков, а восстанавливать способна не более 90 – The Economist

Фото: https://www.gettyimages.com



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Издание напоминает, что в 1940-е годы советские заводы могли выпускать более 1000 танков в месяц. Заводам, производящим трактора и железнодорожные двигатели, было приказано строить вместо них танки.


"Сегодня наращивать производство сложнее. Электроника современных танков – для ночного видения, наведения оружия и множества других функций – чрезвычайно сложна. Это замедляет производство и означает, что многие заводы, предназначенные для других типов производства, не могут легко производить вместо них танки”, — говорится в статье.


В России остался только один танковый завод — Уралвагонзавод, финансовая бесхозяйственность и огромные долги замедлили его модернизацию. The Economist, ссылаясь на данные "Новой газеты", пишет, что завод производит всего 20 штук в месяц. Один западный чиновник сказал изданию, что в целом спрос российских вооруженных сил на танки превышает производство в десять раз.


“Пытаясь удовлетворить спрос, Россия увеличила темпы восстановления старых танков, которых у нее тысячи на складах. В Украине современные российские танки, такие как Т-90, сейчас воюют вместе с большим количеством Т-72Б3, созданных десятилетия назад, но модернизированных пушками, динамичной броней (что уменьшает вероятность проникновения в машину) и цифровой связью. Даже с этими усовершенствованиями старые танки уступают новым моделям и имеют меньше шансов уцелеть под ударом украинских сил, но они все равно полезны”, — говорится в статье.


По данным российских СМИ, "Уралвагонзавод" восстанавливает примерно восемь танков в месяц, а три других бронетехнических завода – около 17 штук. Еще два завода такого же размера должны заработать в течение нескольких месяцев.


“Это означает, что хотя Россия может строить только 20 новых танков в месяц, она может в скором времени восстанавливать около 90 в месяц. Тем не менее, согласно анализу Oryx, это не компенсирует примерно 150, которые они теряют ежемесячно”, — отмечает The Economist.


Вместе с тем, производство может осложняться нехваткой деталей. Особенно не хватает полупроводников — компьютерных микросхем, управляющих современными танками. В Еврокомиссии заявляют, что Россия использует в военной технике чипы из импортных посудомоечных машин и холодильников.


Проблемы с производством танков есть и с другой стороны баррикад. Как пишет издание, Америка имеет один завод, способный производить ежемесячно 15 танков, а производство в других странах Запада происходит так же медленно, что заставляет искать старые танки для Украины.


"Но в целом атакующие силы используют больше танков, чем защитники. По мере развертывания конфликта Россия, вероятно, увидит, что ее парк будет постоянно сокращаться как количественно, так и качественно”, — резюмирует издание.


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Источник: https://www.economist.com/the-economist-explains/2023/02/27/how-quickly-can-russia-rebuild-its-tank-fleet
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