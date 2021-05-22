Рост бизнеса в еврозоне достиг трехлетнего максимума: названы причины

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Татьяна Веремеева
Рост бизнеса в еврозоне ускорился самыми быстрыми темпами
за последние три года в мае, показал опрос в пятницу, но президент Европейского
центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что неопределенное
восстановление все еще нуждается в экстренной поддержке со стороны банка. Об
этом пишет Reuters.
Рост бизнеса в Еврозоне
По мере восстановления экономики и укрепления доверия
некоторые политики выдвигают аргументы в пользу того, чтобы ЕЦБ начал
отказываться от своих чрезвычайных мер и вернулся к более традиционным формам
стимулирования. Но другие более осторожны, предупреждая, что начинающееся
восстановление основано на обильной поддержке ЕЦБ и что недавний рост стоимости
заимствований до двухлетних максимумов уже является серьезным препятствием.
Наряду с этим министры финансов еврозоны продолжат
поддерживать свои экономики, но в пятницу были оптимистичны относительно
перспектив постпандемического восстановления.
С открытием новых предприятий – или, по крайней мере,
адаптацией к блокировкам – индекс менеджеров по закупкам IHS Markit flash
Composite, рассматриваемый как хороший ориентир для экономического здоровья,
вырос до 56,9 в мае с апрельского окончательного значения 53,8. Это был самый
высокий уровень с февраля 2018 года.
Экономика блока вырастет на 1,4% в этом квартале,
согласно опросу Reuters на прошлой неделе, который также показал, что прогнозы
на оставшуюся часть года были понижены по сравнению с прошлым месяцем.
В Германии, крупнейшей экономике Европы, активность в
сфере услуг выросла больше всего почти за год, чему способствовало ослабление
ограничений. Но узкие места поставок в производстве привели к проблемам
производства на растущем числе заводов.
Отмена блокады во Франции вызвала деловой бум в стране,
причем активность превысила ожидания и подготовила почву для экономического
подъема.
Соглашение, согласованное Европейским союзом в четверг об
открытии туризма во всем блоке из 27 стран этим летом, должно дать толчок
экономике, зависящей от туризма, которая была поражена ограничениями в прошлом
году.
Предварительный индекс деловой активности, охватывающий
доминирующую сферу услуг еврозоны из 19 стран, подскочил до 55,1 пункта с
апрельских 50,5 пункта, что значительно выше медианного прогноза в 52,3 пункта
опроса Reuters и самого высокого уровня с июня 2018 года.
Фирмы сферы услуг извлекли выгоду из высвобождения
отложенного спроса. Индекс нового бизнеса, который был ниже 50 пунктов на
протяжении периода пандемии коронавируса, взлетел до 56,7 пункта с 49,7 пункта
– самого высокого уровня с января 2018 года.
Обрабатывающая промышленность пережила кризис
коронавируса гораздо лучше, чем сфера услуг, поскольку заводы в основном
оставались открытыми.
Надежды на то, что внедрение вакцины будет успешным и что
худшее из пандемии уже позади, подтолкнули общий оптимизм к самому высокому
уровню с тех пор, как IHS Markit начала собирать данные в июле 2012 года.
Сводный индекс будущего выпуска вырос до 69,7 с 68,9.
Напомним, по состоянию на первое полугодие 2021 года 47%
опрошенных украинцев больше боится негативных экономических последствий,
связанных с коронавирусной пандемией, чем самого вируса.
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