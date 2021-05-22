Рост бизнеса в еврозоне достиг трехлетнего максимума: названы причины

Рост бизнеса в еврозоне ускорился самыми быстрыми темпами за последние три года в мае, показал опрос в пятницу, но президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что неопределенное восстановление все еще нуждается в экстренной поддержке со стороны банка. Об этом пишет Reuters.



Рост бизнеса в Еврозоне

По мере восстановления экономики и укрепления доверия некоторые политики выдвигают аргументы в пользу того, чтобы ЕЦБ начал отказываться от своих чрезвычайных мер и вернулся к более традиционным формам стимулирования. Но другие более осторожны, предупреждая, что начинающееся восстановление основано на обильной поддержке ЕЦБ и что недавний рост стоимости заимствований до двухлетних максимумов уже является серьезным препятствием.

Наряду с этим министры финансов еврозоны продолжат поддерживать свои экономики, но в пятницу были оптимистичны относительно перспектив постпандемического восстановления.

С открытием новых предприятий – или, по крайней мере, адаптацией к блокировкам – индекс менеджеров по закупкам IHS Markit flash Composite, рассматриваемый как хороший ориентир для экономического здоровья, вырос до 56,9 в мае с апрельского окончательного значения 53,8. Это был самый высокий уровень с февраля 2018 года.

Экономика блока вырастет на 1,4% в этом квартале, согласно опросу Reuters на прошлой неделе, который также показал, что прогнозы на оставшуюся часть года были понижены по сравнению с прошлым месяцем.

В Германии, крупнейшей экономике Европы, активность в сфере услуг выросла больше всего почти за год, чему способствовало ослабление ограничений. Но узкие места поставок в производстве привели к проблемам производства на растущем числе заводов.

Отмена блокады во Франции вызвала деловой бум в стране, причем активность превысила ожидания и подготовила почву для экономического подъема.

Соглашение, согласованное Европейским союзом в четверг об открытии туризма во всем блоке из 27 стран этим летом, должно дать толчок экономике, зависящей от туризма, которая была поражена ограничениями в прошлом году.

Предварительный индекс деловой активности, охватывающий доминирующую сферу услуг еврозоны из 19 стран, подскочил до 55,1 пункта с апрельских 50,5 пункта, что значительно выше медианного прогноза в 52,3 пункта опроса Reuters и самого высокого уровня с июня 2018 года.

Фирмы сферы услуг извлекли выгоду из высвобождения отложенного спроса. Индекс нового бизнеса, который был ниже 50 пунктов на протяжении периода пандемии коронавируса, взлетел до 56,7 пункта с 49,7 пункта – самого высокого уровня с января 2018 года.

Обрабатывающая промышленность пережила кризис коронавируса гораздо лучше, чем сфера услуг, поскольку заводы в основном оставались открытыми.

Надежды на то, что внедрение вакцины будет успешным и что худшее из пандемии уже позади, подтолкнули общий оптимизм к самому высокому уровню с тех пор, как IHS Markit начала собирать данные в июле 2012 года. Сводный индекс будущего выпуска вырос до 69,7 с 68,9.

Напомним, по состоянию на первое полугодие 2021 года 47% опрошенных украинцев больше боится негативных экономических последствий, связанных с коронавирусной пандемией, чем самого вируса.

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