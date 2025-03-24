Рынок нефти переживает небывалый шторм: как к этому причастна Украина

Цены на нефть выросли в понедельник, 24 марта, на фоне новых санкций США в отношении Ирана и переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией, которые могут привести к росту российских поставок.

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Согласно информации Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 4 цента, достигнув 72,2 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 8 центов, до 68,36 доллара за баррель. Ранее цены на нефть снижались.

Оптимистические настроения на рынке нефти в последнее время усилились, вероятно, благодаря техническому отскоку после предварительных условий перепродажи, а также из-за роста рисков поставок из-за новых санкций США против иранского экспорта. Кроме того, существует определенный оптимизм по поводу возможного смягчения пошлины США, которое, вероятно, будет меньше, чем ожидалось, сказал рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг.

Поставки иранской нефти в Китай могут сократиться после введения новых санкций против частного нефтеперерабатывающего завода и танкеров, что приведет к росту расходов на транспортировку. Однако трейдеры ожидают, что покупатели найдут способы сохранить хотя бы часть этих поставок.

"Однако общие перспективы спроса и предложения все еще остаются неуверенными. Переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией могут способствовать увеличению российского экспорта, если удастся достичь окончательного урегулирования, а повышение добычи ОПЕК в апреле указывает на дальнейшее увеличение предложения", — отметил Йеап.

Аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тазава добавил, что "ожидания прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной и вероятное ослабление санкций США в отношении российской нефти давят на цены".

"Но инвесторы сохраняют большие позиции, поскольку оценивают будущие тренды по добыче ОПЕК после апреля", — добавил он.

ОПЕК уменьшает добычу на 5,85 млн баррелей в день, что составляет около 5,7% мирового предложения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в начале недели в Саудовской Аравии делегации Украины и США провели переговоры по путям установления мира в Украине. Тогда Украину представлял среди прочих руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.