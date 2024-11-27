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С 2025 года пачка сигарет подорожает на 40 гривен, - нардеп

Акциз на сигареты планируют повысить до европейского уровня

сегодня, 17:17
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Амбарцумян Анна

С 2025 года в Украине вступают в силу новые акцизные ставки на табачные изделия. Согласно законопроекту, принятому парламентским комитетом, стоимость сигарет будет постепенно расти. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

С 2025 года пачка сигарет подорожает на 40 гривен, - нардеп

Сигареты. Фото из открытых источников

Повышение акцизов: как это повлияет на цены

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал правительственный законопроект №11090, предусматривающий постепенное увеличение акцизного налога на табачные изделия. Согласно документу, ставки акциза теперь будут привязаны к евро, а не к гривне. Такое решение обусловлено необходимостью гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами в соответствии с Директивой 2011/64/ЕС.                                                                                                                                   

За принятие законопроекта проголосовали 18 членов комитета, один воздержался.

С 2025 года пачка сигарет подорожает на 40 гривен, - нардеп - фото 2

Европейские стандарты и новые цены

Основная цель изменений – постепенное приведение акцизов на табачные изделия к минимальному уровню, определенному европейскими нормами. Это означает, что цены на папиросы будут расти ежегодно. Прогноз стоимости выглядит так:

  • 2025 год – 127,4 грн;

  • 2026 год – 142,1 грн;

  • 2027 год – 155,8 грн;

  • 2028 год – 173,6 грн.

Уже с января 2025 стоимость пачки сигарет вырастет в среднем на 40 гривен.

Что это значит для государственного бюджета

Повышение акциза не только приведет цены к европейскому уровню, но существенно пополнит государственный бюджет. По прогнозам, в 2025 году новые ставки принесут в казну дополнительные 20 миллиардов гривен.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/10790
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