С 2025 года пачка сигарет подорожает на 40 гривен, - нардеп

С 2025 года в Украине вступают в силу новые акцизные ставки на табачные изделия. Согласно законопроекту, принятому парламентским комитетом, стоимость сигарет будет постепенно расти. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Сигареты. Фото из открытых источников

Повышение акцизов: как это повлияет на цены

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал правительственный законопроект №11090, предусматривающий постепенное увеличение акцизного налога на табачные изделия. Согласно документу, ставки акциза теперь будут привязаны к евро, а не к гривне. Такое решение обусловлено необходимостью гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами в соответствии с Директивой 2011/64/ЕС.

За принятие законопроекта проголосовали 18 членов комитета, один воздержался.

Европейские стандарты и новые цены

Основная цель изменений – постепенное приведение акцизов на табачные изделия к минимальному уровню, определенному европейскими нормами. Это означает, что цены на папиросы будут расти ежегодно. Прогноз стоимости выглядит так:

2025 год – 127,4 грн;

2026 год – 142,1 грн;

2027 год – 155,8 грн;

2028 год – 173,6 грн.

Уже с января 2025 стоимость пачки сигарет вырастет в среднем на 40 гривен.

Что это значит для государственного бюджета

Повышение акциза не только приведет цены к европейскому уровню, но существенно пополнит государственный бюджет. По прогнозам, в 2025 году новые ставки принесут в казну дополнительные 20 миллиардов гривен.