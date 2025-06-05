С 6 июня льготная торговля с ЕС закончится: в НБУ раскрыли цифры потерь для Украины

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Кравцев Сергей
Европейский Союз с 6 июня 2025 года возвращает довоенные условия торговли с Украиной. Это будет стоить экспортерам определенных потерь. Об этом во время брифинга заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.
Торговый безвиз
Как отметил Николайчук, этот эффект является весомым для платежного баланса и валютного рынка, в то же время "он точно не является критическим и точно может компенсироваться определенными мерами монетарной и валютно-курсовой политики".
Замглавы НБУ акцентировал, что с 6 июня ЕС возвращает торговлю с Украиной по условиям Соглашения о свободной торговле. Этим соглашением предусмотрено около 30 квот.
Он напомнил, что определенные квоты уже действовали в прошлом году: на кукурузу, яйца, сахар, овес, птицу.
Кроме того, в прошлом году благодаря морскому коридору мы вновь имеем прямые поставки продовольственных товаров на рынки Азии, Африки, и эти процессы продолжаются и даже усиливаются.
Читайте также на портале "Комментарии" — в случае повторения неурожая в Украине в этом году аграрии не смогут поднять цены еще выше. Все дело в том, что, если они пойдут на этот шаг, то в Украину поставят свою продукцию аграрии из других стран и она будет тогда на порядок дешевле. Такое заявление в ходе брифинга на Youtube сделал Сергей Николайчук.
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