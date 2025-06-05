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С 6 июня льготная торговля с ЕС закончится: в НБУ раскрыли цифры потерь для Украины

НБУ считает, что сумма потерь экспортеров из-за отмены льготной торговли с ЕС может составить около 800 млн долларов

сегодня, 16:15
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Кравцев Сергей

Европейский Союз с 6 июня 2025 года возвращает довоенные условия торговли с Украиной. Это будет стоить экспортерам определенных потерь. Об этом во время брифинга заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

С 6 июня льготная торговля с ЕС закончится: в НБУ раскрыли цифры потерь для Украины

Торговый безвиз

"По нашим оценкам чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квоты и переориентации на рынки других стран в течение июня-декабря составят около 800 млн долларов", — отметил замглавы НБУ.

Как отметил Николайчук, этот эффект является весомым для платежного баланса и валютного рынка, в то же время "он точно не является критическим и точно может компенсироваться определенными мерами монетарной и валютно-курсовой политики".

Замглавы НБУ акцентировал, что с 6 июня ЕС возвращает торговлю с Украиной по условиям Соглашения о свободной торговле. Этим соглашением предусмотрено около 30 квот. 

"Если поставки будут происходить в пределах этих квот, то, конечно, это серьезно повлияет на экспорт", — сказал он.

Он напомнил, что определенные квоты уже действовали в прошлом году: на кукурузу, яйца, сахар, овес, птицу. 

"И экспорт этих товаров происходил за пределами этих квот, что свидетельствует о сохранении конкурентоспособности украинских товаров на рынке ЕС даже с учетом этих квот", — сказал Николайчук.

Кроме того, в прошлом году благодаря морскому коридору мы вновь имеем прямые поставки продовольственных товаров на рынки Азии, Африки, и эти процессы продолжаются и даже усиливаются.

Читайте также на портале "Комментарии" — в случае повторения неурожая в Украине в этом году аграрии не смогут поднять цены еще выше. Все дело в том, что, если они пойдут на этот шаг, то в Украину поставят свою продукцию аграрии из других стран и она будет тогда на порядок дешевле. Такое заявление в ходе брифинга на Youtube сделал Сергей Николайчук.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_mVbcz7bjsQ
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