С бизнесом в Украине беда: о чем говорят новые показатели

За первое полугодие 2025 года в Украине зарегистрировано 161 264 новых бизнеса, а в аналогичный период в прошлом году это количество составляло 176 276. Об этом сообщает платформа крупных данных VKURSI.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, 19 215 – юридических лиц, 142 049 – физических лиц-предпринимателей. В январе-июне 2024 года было зарегистрировано 176 276 новых бизнесов, из них 19 526 – компаний, 156 750 – физических лиц-предпринимателей.

Согласно исследованию, в первом полугодии 2025 г. пик регистраций юридических лиц и физических лиц-предпринимателей пришелся на июнь – 29 554 регистрации. Больше физических лиц-предпринимателей было зарегистрировано именно в июне, а юридических лиц – в марте.

По данным аналитиков, в первом полугодии 2025 наиболее активно регистрировали бизнес в сфере оптовой и розничной торговли. В топ-5 видов деятельности (КВЭД) по количеству зарегистрированных юридических лиц вошли: оптовая и розничная торговля – 4089; предоставление других видов услуг – 2459; перерабатывающая промышленность – 1 421; профессиональная, научная и техническая деятельность – 1277; деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 1195.

Наиболее распространенными КВЭД среди ФЛП стали: оптовая и розничная торговля – 54 831; информация и телекоммуникации – 20 176; профессиональная, научная и техническая деятельность – 14 908; временное размещение и организация питания – 6873; предоставление других видов услуг – 7354.

Регионами-лидерами по деловой активности стали: Днепропетровская область, где зарегистрировано 15 016 новых юридических и физических лиц-предпринимателей, Львовская – 12 402, Киевская – 11 725, Одесская область – 11 575 и Харьковская – 10 566.

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