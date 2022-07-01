С сегодняшнего дня в Украине вырос прожиточный минимум: подробности

С первого июля в Украине вырос прожиточный минимум и связанные с ним страховые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

В Украине вырос прожиточный минимум

1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – с 2481 гривны до 2600 гривен.

"Соответственно возросла сумма также связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае утраты кормильца.", — сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступит с 1 июля этого года, размер пособия составит:

• потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) – 44 200 грн;

• семьи при смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 260 000 грн;

• иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) – 52 000 грн.

Ранее эти выплаты составляли 42 177 грн, 248 100 грн, 49 620 грн соответственно.

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