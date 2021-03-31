«Санкции СНБО - банальное перераспределение активов с сомнительной пользой для государства», - Карасев

К решению СНБО от 19 марта 2021 года о введении санкций против группы недродобывающих компаний возникает ряд вопросов. Об этом на своей странице в Facebook заявил директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев.

Заседание СНБО. Фото: Офис президента

"Все компании, попавшие под санкции (а их, на минуточку – 19) определенно обратятся в суд и на мой взгляд имеют все шансы отстоять нарушенные права, оспорив решение Нацсовета по безопасности и обороне. При этом суд обяжет государство компенсировать пострадавшим сторонам все финансовые убытки, которые могут исчисляться сотнями миллионов, а то и миллиардами долларов! Ответ очевиден: деньги будут взяты из кармана налогоплательщиков – каждого гражданина Украины. То есть, украинская власть вновь сделала непродуманный шаг, не удосужившись просчитать вероятные последствия", — считает эксперт.

Карасев подчеркивает, что, вводя санкции и лишая лицензий операторов отрасли полезных ископаемых, СНБО не указал ни обоснованных государственными экспертизами, ни судебными решениями причин – нарушений действующего законодательства Украины. По мнению эксперта, все обоснования ограничивались какими-то домыслами, предположениями, подозрениями, а никакой конкретики и доказанных обвинительных фактов не было.

"Возникает предположение, что истинное смысловое содержание введенных санкций под предлогом защиты национальных интересов от агрессии страны-агрессора заключается в банальном перераспределении активов, причем с очень спорной экономической выгодой государства. Своими беспрецедентными действиями власть посылает инвестиционному бизнесу очень плохой сигнал. Ну кто, какой крупный инвестор, решится вкладывать капитал в страну, в которой главенствует непостоянство государственных решений, а законы, гарантирующие на бумаге неприкосновенность инвестиций, являются не более чем фикцией и применяются исключительно в избирательном порядке?" — спрашивает эксперт.

Карасев также отметил, что в ходе заседания СНБО решение о внесудебной блокаде работы столь большого количества компаний не поддержали глава МВД Арсен Аваков, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, вице-премьер Алексей Резников, спикер парламента Дмитрий Разумков. И для Офиса Президента, по его мнению, это достаточно серьезный сигнал.

"Похоже, у первых лиц правоохранительных, законодательного и исполнительного государственных органов зреет понимание, что СНБО не может подменять собой суд и вводить в практику внесудебный передел собственности. Так ведь можно очень далеко зайти, а потом придется кому-то отвечать. По большому счету ответственность на себя не хочет брать никто. Да и хаос в стратегических отраслях экономики не нужен в первую очередь правоохранителям и правительству, которые понимают, что все экономические санкции, по сути, имеют политическую природу. То есть, их скрытый смысл заключается в навязывании бизнесу своей воли и демонстрации силы. Однако, как показывает практика, против любой грубой силы всегда находится другая грубая сила. И от их столкновения экономика страны может попросту взорваться", — резюмировал директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев.

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