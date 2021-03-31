«Санкции СНБО - банальное перераспределение активов с сомнительной пользой для государства», - Карасев

К решению СНБО от 19 марта 2021 года о введении санкций против группы
недродобывающих компаний возникает ряд вопросов. Об этом на своей странице в Facebook заявил
директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев.
Заседание СНБО. Фото: Офис президента
"Все компании, попавшие под санкции (а их, на минуточку – 19)
определенно обратятся в суд и на мой взгляд имеют все шансы отстоять нарушенные
права, оспорив решение Нацсовета по безопасности и обороне. При этом суд обяжет
государство компенсировать пострадавшим сторонам все финансовые убытки, которые
могут исчисляться сотнями миллионов, а то и миллиардами долларов! Ответ
очевиден: деньги будут взяты из кармана налогоплательщиков – каждого гражданина
Украины. То есть, украинская власть вновь сделала непродуманный шаг, не
удосужившись просчитать вероятные последствия", — считает
эксперт.
Карасев подчеркивает, что, вводя
санкции и лишая лицензий операторов отрасли полезных ископаемых, СНБО не указал
ни обоснованных государственными экспертизами, ни судебными решениями причин –
нарушений действующего законодательства Украины. По мнению эксперта, все
обоснования ограничивались какими-то домыслами, предположениями, подозрениями,
а никакой конкретики и доказанных обвинительных фактов не было.
"Возникает предположение, что истинное смысловое содержание введенных
санкций под предлогом защиты национальных интересов от агрессии
страны-агрессора заключается в банальном перераспределении активов, причем с
очень спорной экономической выгодой государства. Своими беспрецедентными
действиями власть посылает инвестиционному бизнесу очень плохой сигнал. Ну кто,
какой крупный инвестор, решится вкладывать капитал в страну, в которой
главенствует непостоянство государственных решений, а законы, гарантирующие на
бумаге неприкосновенность инвестиций, являются не более чем фикцией и
применяются исключительно в избирательном порядке?" —
спрашивает эксперт.
Карасев также отметил, что в ходе
заседания СНБО решение о внесудебной блокаде работы столь большого количества
компаний не поддержали глава МВД Арсен Аваков, генеральный прокурор Ирина
Венедиктова, вице-премьер Алексей Резников, спикер парламента Дмитрий Разумков.
И для Офиса Президента, по его мнению, это достаточно серьезный сигнал.
"Похоже, у первых лиц правоохранительных, законодательного и
исполнительного государственных органов зреет понимание, что СНБО не может
подменять собой суд и вводить в практику внесудебный передел собственности. Так
ведь можно очень далеко зайти, а потом придется кому-то отвечать. По большому
счету ответственность на себя не хочет брать никто. Да и хаос в стратегических
отраслях экономики не нужен в первую очередь правоохранителям и правительству,
которые понимают, что все экономические санкции, по сути, имеют политическую
природу. То есть, их скрытый смысл
заключается в навязывании бизнесу своей воли и демонстрации силы. Однако, как
показывает практика, против любой грубой силы всегда находится другая грубая
сила. И от их столкновения экономика страны может попросту взорваться", — резюмировал директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев.
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