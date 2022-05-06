Санкции в действии: нефтяной гигант Shell продает свою российскую сеть АЗС

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Нарожный Дмитрий
Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний Shell планирует
продать свой автозаправочный бизнес в
Российской федерации.
Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года. Фото: Shell
Как сообщает Forbes со ссылкой на свои источники, одним из потенциальных покупателей является вторая по величине нефтяная корпорация в РФ "Лукойл".
По информации издания, 5 мая сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла
покупателя на свой автозаправочный бизнес.
Forbes
отмечает, что сделка еще не подписана и
стороны находятся в процессе переговоров.
При этом,
как информируют источники издания, Shell продает
все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить
текущие зарплаты до конца года.
Вместе с тем, в Shell
подтвердили, что компания ведет переговоры с "независимыми заинтересованными сторонами".
В компании заявили, что процесс идет согласно санкциям,
законам и правилам стран, в которых работает Shell.
Согласно финансовой отчетности, за первый
квартал 2022 года, из-за ухода из российских активов
компания Shell
зарегистрировала убытки на уровне $3,9 млрд
после уплаты налогов.
Ранее Shell, по информации Reuters, оценивала потери из-за прекращения работы в Российской федерации в 5 миллиардов долларов.
Напомним, 4 марта во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из РФ
Эмбарго на российскую нефть предусматривает постепенный запрет на импорт сырья в течение шести – восьми месяцев.
Ранее сообщалось, что в марте этого года Великобритания, вслед за США, отказалась от закупки энергоносителей из Российской федерации.
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