Санкции в действии: нефтяной гигант Shell продает свою российскую сеть АЗС

Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний Shell планирует продать свой автозаправочный бизнес в Российской федерации.

Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года. Фото: Shell

Как сообщает Forbes со ссылкой на свои источники, одним из потенциальных покупателей является вторая по величине нефтяная корпорация в РФ "Лукойл".

По информации издания, 5 мая сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес.

Forbes отмечает, что сделка еще не подписана и стороны находятся в процессе переговоров.

При этом, как информируют источники издания, Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года.

Вместе с тем, в Shell подтвердили, что компания ведет переговоры с "независимыми заинтересованными сторонами".

В компании заявили, что процесс идет согласно санкциям, законам и правилам стран, в которых работает Shell.

Согласно финансовой отчетности, за первый квартал 2022 года, из-за ухода из российских активов компания Shell зарегистрировала убытки на уровне $3,9 млрд после уплаты налогов.

Ранее Shell, по информации Reuters, оценивала потери из-за прекращения работы в Российской федерации в 5 миллиардов долларов.

Напомним, 4 марта во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из РФ

Эмбарго на российскую нефть предусматривает постепенный запрет на импорт сырья в течение шести – восьми месяцев.

Ранее сообщалось, что в марте этого года Великобритания, вслед за США, отказалась от закупки энергоносителей из Российской федерации.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!