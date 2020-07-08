СБУ разоблачила ряд украинских экспортеров на финансировании боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали схему незаконных поставок продукции в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

Компании-нарушители по схеме "частного транзита" выгружали по адресам подставных иностранных фирм товары легкой и пищевой промышленности, подакцизную продукцию и бытовую химию. После пересечения границ товары попадали на территорию, временно контролируемую боевиками. Сборы и налоги, соответственно, оплачивались в пользу так называемых "Л/ДНР".

По предварительным данным, с помощью данной схемы было организовано поставку продукции на сумму свыше 32 миллионов гривен. В ходе следствия изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерская документация и записи о нелегальных доставках.

На данный момент продолжаются следственные действия, чтобы установить всех фигурантов незаконных продаж.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине разоблачили преступную группировку в главе с подполковником СБУ, представители которой вымогали 250 тысяч долларов у предпринимателя.





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