СБУ заблокировала деятельность пирамиды B2B jewelry: люди успели вложить около 250 миллионов долларов

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Татьяна Веремеева
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды
B2B jewelry. Об этом сообщает пресс-служба
СБУ.
По данным СБУ, в пирамиду вложили свои средства около 600 тыс. человек.
Общая суммы присвоенных средств составляет около 250 млн долл. К организации
финансовой схемы причастны более 20 человек. Также задействованы более 100 подконтрольных
юридических лиц.
Фото: пресс-служба СБУ
В СБУ сообщают, что пирамида функционировала с 2019 года. За это время ее
организаторы купили один из островов Днепровского каскада с расположенными на
нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс.
долл. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. Для
приобретения всего этого они использовали деньги, полученные незаконным путем.
Сегодня, 27 августа, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией
и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным
следственным управлением Национальной полиции при процессуальном руководстве
офиса Генерального прокурора провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях,
а также в Одессе.
Суд наложил аресты на активы причастных к пирамиде людей: на банковские
счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на
подконтрольные юридические лица.
В СБУ отметили, что по результатам следственных действий будет принято
решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных
правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209
Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в кризисные времена всегда найдутся те, кто занимается "мутными"
финансовыми схемами. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как
украинцам защититься от подобного рода "разводов".
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