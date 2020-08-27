СБУ заблокировала деятельность пирамиды B2B jewelry: люди успели вложить около 250 миллионов долларов

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным СБУ, в пирамиду вложили свои средства около 600 тыс. человек. Общая суммы присвоенных средств составляет около 250 млн долл. К организации финансовой схемы причастны более 20 человек. Также задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц.

Фото: пресс-служба СБУ

В СБУ сообщают, что пирамида функционировала с 2019 года. За это время ее организаторы купили один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долл. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. Для приобретения всего этого они использовали деньги, полученные незаконным путем.

Сегодня, 27 августа, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе.

Суд наложил аресты на активы причастных к пирамиде людей: на банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

В СБУ отметили, что по результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в кризисные времена всегда найдутся те, кто занимается "мутными" финансовыми схемами. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как украинцам защититься от подобного рода "разводов".

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