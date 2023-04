СБУ заявила о разоблачении "российской финансовой пирамиды"

Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект "Life is good". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы СБУ.

СБУ стверджує, що викрила російську фінансову піраміду

Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения. По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более тысячи человек. Для пользования "услугой" мошенники разработали свой веб-ресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня.

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников. Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

По данным следствия, к организации махинаций причастны более 10 человек. В первую очередь, это граждане страны-агрессора. Сначала проект действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве. После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

В "Life is good" ранее говорили о себе, как "консалтинговой компании, которая помогает своим клиентам управлять финансами и инвестировать в разные проекты". Как сообщалось на сайте компании, ее партнерами якобы являются финансово-аналитическая компания Hermes, а также жилищный кооператив Best Way.

