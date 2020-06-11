"Шестерка" от Нацбанка: что несет для бизнеса рекордное снижение учетной ставки

На коротком брифинге руководство Нацбанка сообщило, что правление НБУ решило снизить с 12 июня учетную ставку с 8% до 6%. Это – самый низкий ее уровень за историю независимой Украины. Казалось бы, довольно позитивное решение, однако вызвало у экспертов немалый скепсис. Считается, что значительное смягчение монетарной политики Нацбанком будет способствовать удешевлению кредитования банками.

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач подчеркивает, что подобное решение регулятора превысило ожидания.

"Аналитические группы думали, что снизит до 7%. Но НБУ, очевидно, исходит из стратегии таргетирования инфляции, – отмечает эксперт. – С начал год мы имеем инфляцию всего в 1,7%. Учитывая это НБУ мог бы снижать учетную ставки и до 5%. Но не пошел на это… Напомню, что Украина вот-вот получит первый транш в рамках новой программы с МВФ (2,1 млрд долларов), а также еще 500 млн долл от Мирового банка. Даже этих сумм хватает, чтобы закрыть потребность в ресурсах для поддержания макрофинансовой стабильности до конца года. И НБУ очевидно спрогнозировал, что ни инфляции, ни девальвации, ни проблем с ликвидностью в стране не ожидается. Потому и пошел на снижение учетной ставки".

По мнению Андрея Длигача, это позитив для бизнеса, который сможет получить дешевле кредитные ресурсы. Даже на общих основаниях, а не по льготной программе кредитования "5-7-9", широко рекламируемой властями, но не особо доступной для бизнеса.

"Один из главных вопросов – почему при снижении УС, кредитование реального сектора в Украине не запускается. Думаю, тут дело в том, что при отсутствии экономической стратегии на государственном уровне, НБУ (пожалуй, последний оплот независимых институтов в Украине) исходит из собственной стратегии. Которая не совпадает со стратегией экономического роста, – поясняет эксперт. – Да, в идеале главный регулятор должен содействовать экономического росту. Но такой задачи перед ним никто не ставил. А в отсутствии задач от государства, НБУ делает, что может – поддерживает стабильность курса нацвалюты и низкую инфляцию".

"Для Украины рекорд, в Европе - нет"

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин приводит такой пример: "В Польше при инфляции 2,4% ставку снизили до 0,5%. У нас при инфляции ниже 2%, ставку с помпой делают 6%. Это имитация, во многом преступная, поддержки экономики со стороны НБУ".

Аналитик уверен, что Украине необходим баланс между стабильностью финансовой системы и поддержкой экономической деятельности.

"Во-первых, временное снижение со стороны НБУ требований в области резервов и рисков при кредитовании реального сектора. Во-вторых, снижение требований для получения рефинансирования коммерческими банками (инструмент из крайней меры финансирования ликвидности должен временно стать одним из базовых в целях роста кредитования). В-третьих, ставка НБУ не выше 2,5-3%", – перечисляет Вячеслав Черкашин нужные меры.

"Для реальной экономики это не интересно"

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос считает, что такой уровень ставки становится фактически неудобоваримым для банков.

"Запросы, конечно, будут. Но финучрежденим нужно по старым механизмам сдавать отчетности, кредитовать уже действующие предприятия, которые должны своевременно оплачивать предыдущие кредиты, – поясняет эксперт. – И все эти элементы не позволят предпринимателям в свободном режиме пользоваться таким преимуществом рынка как ставка в 6%. Кроме того, увеличиться соблазн коммерческих банков направлять средства не на кредитование, а в покупку ценных бумаг. Понятно, что это тоже способ заработка. Но реальному сектору экономики он невыгоден и не интересен".

По мнению Андрея Кривоноса, следующим шагом НБУ по либерализации кредитного рынка должно стать упрощение механизма выдачи кредитов, пересмотр порядка формирования резервов коммерческих банков под выданные кредиты, доступ к кредитованию новосозданным предприятиям и предпринимателям.

"Отсутствие этих элементов тормозит использование кредитования, исходя из понижающейся учетной ставки, – подчеркивает эксперт. – Также отмечу, что уже были факты, когда коммерческие банки получали финансирование от НБУ по учетной ставке, после чего приобретали ценные бумаги – и зарабатывали 2-3% сверху, не тратя никаких усилий. Если НБУ сможет построить правильный механизм, чтобы этого не происходило в будущем, это даст толчок кредитному сектору... И еще момент. Многие предприниматели, которые готовы получать кредиты, как правило, закредитованы. И для них снижение учетной ставки может оказаться просто информацией, воспользоваться которой они не сумеют".

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