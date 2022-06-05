Шантаж загоняет РФ в ловушку: что делать Киеву в условиях блокады портов – как может помочь Турция

В Турции анонсировали переговоры по экспорту украинского зерна между Украиной, Россией и ООН. Каковы шансы договориться? Как оцениваете действия Турции в "украинском кейсе"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерно. Фото: из открытых источников

Если РФ и дальше будет блокировать украинские порты, это спровоцирует миграционный кризис

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли подчеркивает, что Турция избрала посредническую миссию в войне России против Украины.

"Классика "реал-политики". Турция получает выгоду с обеих сторон. Не вводит санкции против России, стала за последние 8 лет, с начала российской агрессии против нашей страны, важным газовым хабом — в обход Украины. При этом Турция существенно помогла повысить боеспособность украинской армии (те же "Байрактары" наносят ощутимый ущерб оккупантам). Были подписаны договоры о строительстве судов для нашего военно-морского флота. Но война помешала реализовать планы. Понятно, что президент Турции Реджепо Эрдоган думает, прежде всего, об интересах своей страны. Усиливая ее влияние на международной арене", – отмечает политолог.

В целом, продолжает он, роль Турции – конструктивная. Не случайно именно Стамбул был выбран в марте в качестве площадки переговоров между Украиной и Россией.

"Скорее всего, именно в Стамбуле рано или поздно будет подписано итоговое соглашение о перемирии", – считает Максим Яли.

Что касается разблокирования украинского экспорта, то, по мнению эксперта, пока рано говорить о том, что наше зерно удастся вывезти из порта в Одессе.

"Путин выдвигает условия разминирования портов, а это создает угрозу штурма со стороны РФ с помощью морского десанта, – поясняет политолог. – При этом надо понимать, что украинское зерно – один из рычагов давления на европейское и в целом на мировое сообщество. Чтобы те А — давили на Путина, Б — предоставляли нам больше вооружений. Потому на месте украинского руководства я бы не спешил. Цена только растет, так что мы в будущем получим больше средств за зерно. А мировое сообщество, которое уже начало продвигать "мирные планы" в стиле "как за счет украинских территорий сохранить лицо Путину" – должно видеть реальные угрозы. И то, насколько Украина важна всему миру, в том числе в рамках глобальной продовольственной безопасности", – отмечает Максим Яли.

Он акцентирует, что, если РФ и дальше будет блокировать украинские порты, это спровоцирует миграционный кризис. В ту же Италию (с ее "мирным планом"), Францию (Макрон с его "надо не унизить Россию"), Германию (тормозящую поставки вооружения в Украину) и так далее хлынут беженцы из стран Африки и Ближнего Востока.

"В этом плане время играет на нас, – считает политолог. – И пусть европейцы лучше думают о том, как предоставить нам больше вооружений, чтобы мы сами смогли отвоевать оккупированные территории, разблокировать свои порты. А не пробуют уговорить нас, столько потерявших из-за российской агрессии, пойти на уступки и отказаться от своих территорий".

Создается ощущение, что РФ специально содействует ряду мировых кризисов для шантажа мирового сообщества

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула акцентирует, что Турция в очередной раз продемонстрировала свою готовность сыграть ведущую роль в украино-российском переговорном процессе.

"Общие переговоры, целью которых являлось прекращение боевых действий, забуксовали. И тут Анкара, несмотря на все усилия, на организацию встречи в Стамбуле в конце марта, не может похвастать успехами. Но стремиться компенсировать ту условную неудачу попыткой решить точечно некоторые вопросы, возникающие вследствие российского вторжения в Украину. То есть, обеспечить решение отдельных проблемных моментов, которые волнуют, в том числе, мировое сообщество. Одним из таких является разрешение ситуация с экспортом украинского зерна морем, что стало невозможным из-за действий российских вооруженных сил", – поясняет эксперт.

По его словам, от блокирования украинского сельхоз-экспорта могут серьезно пострадать не только страны Африки, но и государства Ближнего Востока, куда мы поставляли зерно.

"И Турция, стремясь добиться решения данной проблемы, не только работает на свой имидж на международной арене, но и оказывает помощь отдельным ближневосточным государствам. А ближневосточное направление в турецкой внешней политике в последнее время существенно активизировалось. И если Анкаре удастся организовать транспортный коридор для экспорта украинского зерна, это, безусловно, сыграет в плюс турецким властям", – подчеркивает Николай Замикула.

К тому же, продолжает он, президентом Турции любые успехи в разрешении российско-украинского конфликта будут использоваться в предвыборной кампании (а выборы уже в 2023-м).

"На данный момент электоральные позиции Эрдогана довольно шаткие из-за глубокого экономического кризиса, который имеет место в Турции в последние годы. И чтобы компенсировать этот негатив, нужны внешнеполитические успехи. Кроме активных операций против курдских боевиков в Сирии, Эрдоган рассчитывает, что таким успехом может стать достижения официальной Анкары как посредника в украино-российских переговорах, – объясняет эксперт. – У нас время от времени звучат критические замечания касательно умеренной позиции Турции в отношении России. Но именно эта умеренная позиция позволяет Турции, которая держит баланс между Украиной (которой оказывает политическую, экономическую поддержку, а также помогала беспилотниками) и Россией (против которой не вводит санкции), сохранять высокий потенциал как посредника в переговорах между Киевом и Москвой".

Не факт, что переговоры о разблокировании украинских портов будут иметь успех. Тут всё упирается в позицию России, отмечает Николай Замикула.

"Украинские власти неоднократно подчеркивали, что готовы отправлять зерно морским путем из Одессы, если РФ предоставить гарантии безопасности, – акцентирует эксперт. – А именно — безопасное прохождение торговых судов по заранее обговоренному маршруту, а также обещание не использовать ситуацию для попытки атаковать Одессу. Чтобы создать такой коридор, придется провести операцию по разминированию части акватории. Что создает дополнительные риски. Судя по заявлениям российского военного командования, они не отказались от агрессивны планов касательно юга Украины. Соответственно, в случае если подходы к порту будут разминированы, РФ может использовать это для новых атак".

Всё это, поясняет Николай Замикула, станет темой переговоров, которые точно не будут легкими.

"Создается ощущение, что РФ специально содействует ряду мировых кризисов (в том числе продовольственного) для шантажа мирового сообщества. С целью показать, что продолжение боевых действий на территории Украины будет вести к глобальной катастрофе. И поводя Запад к мысли, что для прекращения войны и кризисов, вызванных ею, следует принуждать Киев к уступкам Москве. В свою очередь, Украина четко дала понять, что не будет поступаться территориальной целостностью и суверенитетом, – отмечает Николай Замикула. – В таких условиях переговоры в Турции будут сложными. Но будем надеяться, что при посредничестве ООН удастся добиться позитивного результата".

А еще эксперт считает важным обратить внимание на разграбление россиянами украинских запасов того же зерна – и незаконный его вывоз за границу.

"Россия может пытаться представить такие действия как вынужденный шаг с целью предотвратить продовольственный кризис, – рассказывает Николай Замикула. – И тут украинская дипломатия должна активно показывать, что действия РФ — мародерство, преступление. И что другие государства, включая Турцию, не должны разгружать, закупать такую сх-продукцию".

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