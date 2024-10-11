Шмыгаль: Как программа "Сделано в Украине" поддерживает бизнес и развивает экономику

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме "Сделано в Украине" озвучил ключевые преимущества политики, направленной на развитие отечественного производства. По его словам, государство инвестирует в украинских производителей и эти вложения возвращаются в виде налогов, новых рабочих мест и социальной стабильности. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.



Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

"Восемь месяцев назад по инициативе Президента Владимира Зеленского государство положило начало комплексной политике "Сделано в Украине". Чтобы быть сильной в войне, конкурентной в послевоенное время, Украине нужно собственное развитое производство", — подчеркнул Шмыгаль.

Основой программы есть шесть инструментов поддержки бизнеса. Среди них:

Льготное кредитование. Более 18 тысяч предприятий получили кредиты на общую сумму 68 млрд. грн. по программе "5-7-9". В общей сложности с начала ее действия бизнесу выдано около 335 млрд грн. Стимулы для покупки украинских товаров. Аграрии уже получили компенсации в размере 98,5 млн. грн. за покупку отечественной техники. В общей сложности на программу выделено более 250 млн грн, а 126 машиностроительных предприятий предлагают свою продукцию на рынке. Грантовая поддержка. По программе "єРобота" выделено 4,8 млрд грн на микрогранты для создания более 38 тысяч рабочих мест. Гранты также способствуют развитию перерабатывающей промышленности и аграрному сектору. Стимулирование спроса. Программа ипотечного кредитования "єОселя" помогла более 13 тысячам семей приобрести жилье, а национальный кэшбек привлек более 1,6 миллиона украинцев. Поддержка экспорта. Экспортно-кредитное агентство предлагает страхование инвестиционных кредитов от военных и политических рисков, что способствует выходу украинских компаний на новые рынки. Развитие индустриальных парков. В Украине уже работает 95 таких площадок, государство компенсирует до 50% затрат на их обустройство, и в этом году на поддержку индустриальных парков выделено 1 млрд. грн.

Премьер-министр подчеркнул, что все эти инструменты помогают украинской экономике адаптироваться к новым условиям и подготовить почву для послевоенного восстановления.

Напомним, в сентябре украинским аграриям было начислено 25% компенсации за приобретенную в августе сельхозтехнику и оборудование отечественного производства, что в сумме 98,5 миллиона гривен.

