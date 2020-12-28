Шмыгаль подвел итоги децентрализации в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подвел итоги реформы в этом году. Об этом он пишет в своем Телеграмм-канале.

По словам политика, в 2020 году завершился наиболее важный этап реформы децентрализации.

Так, известно, что было завершено формирование новой территориальной основы для деятельности органов местного самоуправления. Это открыло возможности наделить все ОТГ равными по объему полномочиями и обеспечить надлежащими ресурсами для их дальнейшего развития.

Из государственной в коммунальную собственность общин передано более двух млн гектаров земель сельхоз назначения.



ОТГ вышли на прямые межбюджетные отношения с государством, то есть фактически получили свои независимые бюджеты.



"Поэтому в 2021 год мы заходим с новым уровнем ответственности местной власти и общин, которые должны стать центрами комфортной и безопасной жизни наших граждан", — подытожил глава украинского правительства.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Денис Шмыгаль рассказал когда Украина получит транш МВФ. По словам премьера, для получения финансирования от МВФ Украина выполнила 4 требования из десяти заявленных. Еще 6 находятся, с опережением, в работе. Поэтому, в МВФ нет претензий к работе правительства. Это подтвердила и последний разговор президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалина Георгиева.

Кроме того, портал стало известно о том, что Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги с COVID-фонда пошли на ремонт дорог. По словам премьера, что финансы из этого фонда идут не только на лечение больных коронавирус, но и на борьбу с последствиями пандемии, в том числе экономическими. Фонд формировался из средств, поступивших из различных источников, в т.ч. и с тех, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году.





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