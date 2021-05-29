Шмыгаль прокомментировал состояние украинской экономики

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Кириєнко Анна
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о состоянии экономики Украины. Информацию политик разместил на своей странице в Facebook.
Шмыгаль рассказал о состоянии украинской экономики в 2021 году. Фото: wikimedia.org
По словам Шмигаля, экономическая сфера государства начинает восстанавливаться после коронакризиса. Уже в первые четыре месяца этого года было зафиксировано положительные тренды.
Кроме того, политик считает, что в этом году мы должны заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в дальнейшем.
Денис Шмыгаль убежден, что о восстановлении экономики свидетельствуют следующие факторы:
- ускорение возростания промышленности в апреле до 13% (по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году);
— рост розничной торговли на 14% за первые четыре месяца 2021 (по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году);
— увеличение средней номинальной зарплаты украинцев;
- рост экспорта украинской продукции почти на 20% за первые 4 месяца этого года.
Кроме того, Шмыгаль вспомнил и о показателе убытков крупных и средних предприятий. Финансовый результат предприятий до налогообложения составил 166 млрд грн прибыли по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа имеющихся крупных и средних компаний. Это самый низкий показатель в I квартале за последние 5 лет.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, как в Украине будут реформировать таможню. Данную тему затронул Денис Шмыгаль. По его словам, диджитализация станет ключевым инструментом в реформе украинской таможни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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