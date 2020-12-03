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Главная Новости Бизнес экономика Шмыгаль рассказал был ли весенний локдаун ошибкой
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Шмыгаль рассказал был ли весенний локдаун ошибкой

По словам премьера, здоровье нации далось ценою экономики

сегодня, 19:54
Автор:

Дмитрий Симоненко

Премьер-министр рассказал, что введение тотального весеннего карантина было правильным решением украинского правительства. По словам главы Кабмина, весной вирус, вызвавший пандемию во всем мире, не был досконально изучен, а следовательно, никто не знал ни о его заразности, не было выработано протоколов лечения осложнений, вызванных COVID-19. Шмыгаль настаивает на том, что введя локдаун, страна спасла тысячи жизней граждан ценой экономики.

Шмыгаль рассказал был ли весенний локдаун ошибкой

"Но деньги — ничто по сравнению с человеческой жизнью", — заявил политик.

По мнению премьера, сейчас медицина уже "знает в лицо врага" — появились алгоритмы лечения, в мире изготавливаются вакцины.

Также Денис Шмыгаль уверяет, что в случае отсутствия весеннего карантина, Украина бы оказалась по уровню смертности на одном ступени с Испанией или Италией.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что по словам премьера, для получения финансирования от МВФ Украина выполнила 4 требования из десяти заявленных. Еще 6 находятся, с опережением, в работе. Поэтому, в МВФ нет претензий к работе правительства. Это подтвердил и последний разговор президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалина Георгиева.

Также Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги с COVID-фонда пошли на ремонт дорог. По словам премьера, финансы из этого фонда идут не только на лечение больных коронавирусом, но и на борьбу с последствиями пандемии, в том числе экономическими. Фонд формировался из средств, поступивших из различных источников, в т.ч. и с тех, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году.



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Источник: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4301895-de-vziaty-hroshi-i-novyi-lokdaun-intervui-shmyhalia
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