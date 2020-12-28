Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассматривает варианты снижения цены на голубое топливо для населения. Своими планами он делится на официальном Телеграмм-канале. Так, по словам политика, он поставил задачу временно исполняющему обязанности главы министерства энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом Украины проверить обоснованность цен на газ. Шмыгаль считает, что для детального изучения верности тарифов необходимо провести аудит их формирования, а также по возможности снизить те составляющие тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа и газовых коэффициентов.

Также из сообщения стало известно о том, что Министерство энергетики до конца января следующего года должен представить на рассмотрение Правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины, который будет продемонстрирован всем украинцам. Таким образом Шмыгаль хочет доказать, что Правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса.

Ранее "Комментарии" писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подвел итоги реформы в этом году. Об этом он пишет в своем Телеграмм-канале.

Кроме того, портал стало известно о том, что Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги с COVID-фонда пошли на ремонт дорог. По словам премьера, что финансы из этого фонда идут не только на лечение больных коронавирус, но и на борьбу с последствиями пандемии, в том числе экономическими. Фонд формировался из средств, поступивших из различных источников, в т.ч. и с тех, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году.





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