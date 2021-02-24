Шмыгаль сделал заявление об индексации пенсий в Украине

В Украине индексация пенсий может стать автоматической и проводиться ежегодно в определенный день. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что с 1 марта в Украине произойдет повышение пенсий на 11%. Такая индексация, по словам Шмыгаля, обязанность Правительства перед украинскими пенсионерами.

Кроме того, как сообщил глава Кабмина, в парламент подан законопроект, который предлагает закрепить ежегодную дату индексации 1 марта.

"Мы хотим, чтобы пенсии наконец индексировались автоматически. Так же, как и автоматическое назначение пенсии, без дополнительных обращений, — говорится в сообщении главы правительства. — Также в предлагаемом нами законопроекте мы предлагаем осуществлять индексацию с 1 марта всем без исключения категориям пенсионеров, включая ученых и военнослужащих".

Отмечается, что в прошлом году Правительство впервые установило ежемесячные доплаты к пенсии в размере 500 грн для людей в возрасте от 80 лет. В этом году дополнительные доплаты получат и люди старше 75 лет. Шмыгаль говорит, что все эти шаги — часть стратегии президента по борьбе с бедностью и повышение социальных стандартов в Украине.

Напомним, индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Показатель увеличения размера пенсий, исчисленный от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера, установлен на уровне 11%. Размер пенсии повысится в среднем на 308 грн. Тогда как минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", даже не минимальная, а средняя пенсия в Украине заставляет более половины из 11,1 млн наших пенсионеров балансировать на грани бедности. И индексация пенсий не спасает ситуацию. Об этом заявила эксперт в нашем материале.

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