Шмыгаль сделал заявление об индексации пенсий в Украине

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Таисия Ерохина
В Украине индексация пенсий может стать автоматической и проводиться ежегодно в определенный день. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Фото из открытых источников
Сообщается, что с 1 марта в Украине произойдет повышение пенсий на 11%. Такая индексация, по словам Шмыгаля, обязанность Правительства перед украинскими пенсионерами.
Кроме того, как сообщил глава Кабмина, в парламент подан законопроект, который предлагает закрепить ежегодную дату индексации 1 марта.
Отмечается, что в прошлом году Правительство впервые установило ежемесячные доплаты к пенсии в размере 500 грн для людей в возрасте от 80 лет. В этом году дополнительные доплаты получат и люди старше 75 лет. Шмыгаль говорит, что все эти шаги — часть стратегии президента по борьбе с бедностью и повышение социальных стандартов в Украине.
Напомним, индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Показатель увеличения размера пенсий, исчисленный от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера, установлен на уровне 11%. Размер пенсии повысится в среднем на 308 грн. Тогда как минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", даже не минимальная, а средняя пенсия в Украине заставляет более половины из 11,1 млн наших пенсионеров балансировать на грани бедности. И индексация пенсий не спасает ситуацию. Об этом заявила эксперт в нашем материале.
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