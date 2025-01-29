Шокирующие цифры: на сколько меньше пенсий в Украине по сравнению с реальными потребностями

По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсии в Украине составляет лишь 5 789 грн, что почти на треть меньше реального прожиточного минимума, рассчитанного Министерством социальной политики. Это свидетельствует о серьезном несоответствии официальных цифр с фактическими потребностями граждан, оказавшихся на пенсии. Об этом сообщает ЭП.

Пенсия. Фото из открытых источников

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2025 года в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, из которых около трети работают. Средний размер пенсии составляет 5 789 грн, что на 32-36% меньше реального прожиточного минимума. Это не отвечает реальным потребностям, поскольку по оценкам Минсоцполитики минимум необходимый для нормальной жизни составляет 9 тысяч гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине стартует пенсионная реформа, которая изменит систему накопительных пенсий. Начиная с 2025 года граждане будут обязаны отчислять 9% от своей зарплаты на накопительную пенсию. Это решение является частью выполнения условий Международного валютного фонда и призвано увеличить размер будущих пенсий для украинцев. Об этом сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович во время пресс-конференции 27 января.

Кроме того, с 2025 года украинцам придется адаптироваться к обновленным требованиям для выхода на пенсию по возрасту. Изменения, предусмотренные законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", касаются продолжительности страхового стажа, необходимого для получения пенсионных выплат. Что именно изменится, какие варианты доступны для тех, у кого не хватает стажа, и когда могут прекратить выплаты – узнайте в нашем материале.