Ситуация изменилась: какой теперь дают прогноз роста экономики Украины

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году на 3,1%. Прогноз изменился в худшую сторону по сравнению с январем этого года (3,6%). Об этом на брифинг на Youtube заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Андрей Пышный. Фото: из открытых источников

По прогнозу НБУ, в 2026 году экономика вырастет на 3,7% (предыдущий прогноз — 4,0%), в 2027 году ВВП увеличится на 3,9% (предыдущий прогноз — 4,2%).

Как отметил глава НБУ, в I квартале 2025 года рост экономики оставался сдержанным, в частности из-за серьезных разрушений в газовой инфраструктуре и вызванного этим увеличения потребностей в импорте газа.

"Несмотря на определенное оживление рынка труда, весомым сдерживающим фактором, согласно опросам бизнеса, оставался также обусловленный войной дефицит квалифицированных работников", — высказался Андрей Пышный.

По его словам, обострение торговых противостояний в мире пока не сильно ударило по украинской экономике, однако негатив украинцы еще могут ощутить в дальнейшем, ведь то, что происходит в мире, может стать серьезным балластом для развития украинской экономики.

"Тарифные войны, вероятно, приведут к определенному ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта, хотя агропродукция будет оставаться востребованной даже в условиях охлаждения мировой экономики", — сказал глава НБУ.

В ходе этого же брифинга Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых с 18 апреля 2025 года. Это повлияет на цены и стоимость кредитов и депозитов.

Глава НБУ отметил, что "это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5% на горизонте политики".



