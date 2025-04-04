logo

BTC/USD

82498.00

ETH/USD

1804.58

LTC/USD

82.73

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

46.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Ситуация катастрофическая: Украина теряет иностранные инвестиции
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация катастрофическая: Украина теряет иностранные инвестиции

В прошлом году приток иностранных инвестиций упал более чем на $1 млрд

сегодня, 00:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Прямые иностранные инвестиции в Украину в 2024 году сократились на $1,16 млрд по сравнению с 2023 годом, сообщил глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Ситуация катастрофическая: Украина теряет иностранные инвестиции

Упал приток иностранных инвестиций. Фото из открытых источников

По последним оценкам НБУ, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2024 году составил $3329 млн. В 2023 году остается реинвестирование доходов, полученных иностранным инвестором в Украине ($2380 млн). Против позапрошлого года сумма реинвестированных доходов сократилась на 30% (-$1,02 млрд).

Даниил Гетманцев предполагает, что причина связана с ослаблениями валютных ограничений на трансграничные переводы со стороны НБУ, в частности, на вывод дивидендов, начавших действовать со второй половины прошлого года.

"Очевидно, этот интерес был бы пропорционально уменьшению проблемных вопросов с отводом земельных участков, подключением к энерго-, инфраструктурным сетям, дерегуляцией, доступностью финансирования, развитию страхования военных рисков и в целом налаживанию всего, что подпадает под определение благоприятного инвестиционного климата. Считаю, что работа экономического блока Правительства в этом направлении должна быть усилена. Тем более что неоднократно слышал от правительства о тысячах инвестиционных проектов, готовых к рассмотрению", — отметил парламентарий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что России и Украине необходимо прийти к согласию, поскольку ни одна сторона не получит желаемого, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог. Спецпредставитель заявил, что Дональд Трамп может заняться российскими активами, если не удастся заключить мир. "Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими. Посмотрите на теневой флот: это флот, который перевозит большую часть транспортируемой по всему миру незаконной нефти. 70% российской нефти идет через Балтику. но на самом деле это можно прекратить", — сказал он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/getmantsevdanil/9104
Теги:

Новости

Все новости