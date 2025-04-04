Ситуация катастрофическая: Украина теряет иностранные инвестиции

Прямые иностранные инвестиции в Украину в 2024 году сократились на $1,16 млрд по сравнению с 2023 годом, сообщил глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Упал приток иностранных инвестиций. Фото из открытых источников

По последним оценкам НБУ, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2024 году составил $3329 млн. В 2023 году остается реинвестирование доходов, полученных иностранным инвестором в Украине ($2380 млн). Против позапрошлого года сумма реинвестированных доходов сократилась на 30% (-$1,02 млрд).

Даниил Гетманцев предполагает, что причина связана с ослаблениями валютных ограничений на трансграничные переводы со стороны НБУ, в частности, на вывод дивидендов, начавших действовать со второй половины прошлого года.

"Очевидно, этот интерес был бы пропорционально уменьшению проблемных вопросов с отводом земельных участков, подключением к энерго-, инфраструктурным сетям, дерегуляцией, доступностью финансирования, развитию страхования военных рисков и в целом налаживанию всего, что подпадает под определение благоприятного инвестиционного климата. Считаю, что работа экономического блока Правительства в этом направлении должна быть усилена. Тем более что неоднократно слышал от правительства о тысячах инвестиционных проектов, готовых к рассмотрению", — отметил парламентарий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что России и Украине необходимо прийти к согласию, поскольку ни одна сторона не получит желаемого, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог. Спецпредставитель заявил, что Дональд Трамп может заняться российскими активами, если не удастся заключить мир. "Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими. Посмотрите на теневой флот: это флот, который перевозит большую часть транспортируемой по всему миру незаконной нефти. 70% российской нефти идет через Балтику. но на самом деле это можно прекратить", — сказал он.