Сколько будет стоить электричество по ночным тарифам

В Украине электроэнергия в ночное время (с 23:00 до 7:00) обойдется украинцам в два раза дешевле фиксированного тарифа – 0,84 грн/кВт-ч.

Тарифы на электроэнергию. Фото: reform.energy

А что касается стоимости электричества в период максимальной нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00), то она составит 1,5 фиксированного тарифа – 2,52 грн/кВт-ч, передает "Энергореформа".

Сообщается, что в ночное время потребитель оплачивает 0,4 тарифа (0,67 грн/кВт-ч) от полной стоимости, а в остальное время – фиксированный тариф.

Правительство установило цену продажи "Энергоатомом" электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель", чтобы обеспечить украинцев электроэнергией на уровне 150 грн/МВт-ч. Стоит отметить, что для "Укргидроэнерго" тариф 10 грн/МВт-ч.

Ранее стало известно, что в Украине перестал действовать льготный тариф на электричество, поэтому за первые 100 кВт*час тока нужно будет заплатить в 1,86 раза больше. Также сообщается, что правительство работает над созданием проекта нового пересмотра цен, который хотят принять уже после завершения отопительного сезона.

Что об этом известно:

- с 1 января 2021 года хотят ввести единый тариф в 1,68 грн за кВт*час (решение уже принято);

- с 1 апреля (предварительно) планируют или полностью отменить контролируемый тариф, или повысить стоимость до 2 грн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине могут поднять цены на электричество и газ. Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко на своем первом брифинге рассказал, что цены на газ и электричество могут изменяться и расти. Об этом сообщило информагентство "УНИАН".

Одной из своих главных задач Юрий Бойко считает пересмотр действующего механизма перекрестного субсидирования на электроэнергию. По этой схеме население получает электроэнергию по льготной цене.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!