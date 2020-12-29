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Главная Новости Бизнес экономика Сколько будет стоить электричество по ночным тарифам
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Сколько будет стоить электричество по ночным тарифам

Украинцам дали подробное объяснение

сегодня, 13:28
Автор:

Любовь Блажко

В Украине электроэнергия в ночное время (с 23:00 до 7:00) обойдется украинцам в два раза дешевле фиксированного тарифа – 0,84 грн/кВт-ч.

Сколько будет стоить электричество по ночным тарифам

Тарифы на электроэнергию. Фото: reform.energy

А что касается стоимости электричества в период максимальной нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00), то она составит 1,5 фиксированного тарифа – 2,52 грн/кВт-ч, передает "Энергореформа".

Сообщается, что в ночное время потребитель оплачивает 0,4 тарифа (0,67 грн/кВт-ч) от полной стоимости, а в остальное время – фиксированный тариф. 

Правительство установило цену продажи "Энергоатомом" электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель", чтобы обеспечить украинцев электроэнергией на уровне 150 грн/МВт-ч. Стоит отметить, что для "Укргидроэнерго" тариф 10 грн/МВт-ч.

Ранее стало известно, что в Украине перестал действовать льготный тариф на электричество, поэтому за первые 100 кВт*час тока нужно будет заплатить в 1,86 раза больше. Также сообщается, что правительство работает над созданием проекта нового пересмотра цен, который хотят принять уже после завершения отопительного сезона. 

Что об этом известно: 

- с 1 января 2021 года хотят ввести единый тариф в 1,68 грн за кВт*час (решение уже принято);

- с 1 апреля (предварительно) планируют или полностью отменить контролируемый тариф, или повысить стоимость до 2 грн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине могут поднять цены на электричество и газ. Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко на своем первом брифинге рассказал, что цены на газ и электричество могут изменяться и расти. Об этом сообщило информагентство "УНИАН".

Одной из своих главных задач Юрий Бойко считает пересмотр действующего механизма перекрестного субсидирования на электроэнергию. По этой схеме население получает электроэнергию по льготной цене.


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Источник: http://reform.energy/news/energoatom-v-ramkakh-obnovlennogo-pso-budet-prodavat-ee-dlya-nuzhd-naseleniya-po-150-grnmvt-ch-ukgrgidroenergo-po-10-grnmvt-ch-16352
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