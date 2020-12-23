Сколько человечество потратило на борьбу с пандемией: убытки от коронавируса

Пока человечество изобретает вакцину и новые методы противодействия мировой эпидемии, экономисты подсчитали убытки, которые понесли люди от пандемии. Так, по оценкам экспертов, на борьбу с COVID-19 и связанных с ней экономических трудностей в целом, страны мира потратили не менее 13 триллионов долларов. Такую информацию опубликовало японское деловое издание Nikkei.

Так, согласно предоставленной информации, сюда же эксперты включили и сумму в 2,3 трлн долларов, которая рассчитана на пакет поддержки экономики в условиях развития заболевания в США. При этом отмечается, что президент Дональд Трамп не стал подписывать данную финансовую помощь, несмотря на то, что ее согласовали в Конгрессе.

Аналитики отмечают, что новые программы стимулирования экономик в разных странах имеют свой негативный эффект — они все приводят к увеличению государственного долга у стран с ведущими экономиками. Прогноз является малоутешительным — эксперты предрекают разбухание долгов до 125% от общего ВВП.

Как сообщал портал "Комментарии", экономика Испании резко сократилось в первом квартале года из-за коронавирусного ограничения, при этом ВВП упал на 5,2% в период с января по март. Об этом передает издание "Европейская правда". По данным национального статистического агентства страны INE, четвертая по величине экономика еврозоны не переживала столь серьезного спада со времен Великой депрессии 1930-х годов. Для сравнения, во время финансового кризиса в первом квартале 2009 года ВВП упал на 2,6%.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Испания далеко не единственная страна, что пострадала от коронавируса — миллионы американцев уже остались без работы и их число продолжает набирать обороты.

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