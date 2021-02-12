Сколько денег потеряла Украина от оккупации Донбасса

Украина потеряла немаленькую сумму средств из-за оккупации территорий Донбасса. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на основе подсчетов Центра экономических стратегий назвал точные данные по этому вопросу, сообщает Interfax-Украина.

Оккупация Донбасса: сколько денег потеряла Украина из-за российской агрессии. Фото: 24tv.ua

По словам Резникова, потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составляют 375 миллиардов гривен без учета стоимости активов.

Кроме того, было сообщено и сумму, которая понадобится стране чтобы восстановить оккупированные области. По подсчетам Венского международного института расходы составят более 21 миллиарда долларов. Если перевести в национальную валюту — около 584 миллиардов гривен.

Напомним, что недавно первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук в деталях рассказал о том, что сейчас происходит на оккупированных Россией территориях. По его словам, то, что сегодня происходит на Донбассе не дает возможности говорить о геополитике и является обычным бандитизмом. Кравчук сказал, что на Донбассе сейчас всем заправляют бандиты и боевики, которыми командуют российские военные и российские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что ситуация на Востоке обострилась. Боевики нарушили режим тишины и открыли огонь. На место событий прибыл Президент Украины Владимир Зеленский вместе с иностранными послами. Зеленский сообщил, что Украина в любом случае не позволит российским наемникам сорвать режим прекращения огня и игнорировать "Минские договоренности". О дальнейшей политике Украины в отношении российских оккупантов, читайте в нашем материале.

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