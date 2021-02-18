Сколько денег в бюджет Украины приносит игорный бизнес - эксперт

Государственный бюджет Украины начинает получать первые средства от игорного бизнеса. Об этом сообщил в своем блоге на портале "Комментарии" политолог Игорь Петренко.

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Так, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала уже три лицензии. Первой компанией, которая получила лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет стало ООО "СПЕЙСИКС". Вторую лицензию, по этому же виду азартных игр, получило ООО "ГЕЙМВЕД", а третью — ООО "Париматч".

"Речь идет о 70,2 млн гривен, которые согласно Закону целенаправленно пойдут на финансирование медицины", — отметил эксперт.

Петренко добавил, что начиная с 2009 года рынок азартных игр был полностью в серой и черной зонах, где грели руки недобросовестные чиновники, правоохранители и политики.

"Это были без преувеличения миллиардные потери для нашего государства ежегодно, причем запрет не привел к уменьшению игорных заведений, наоборот — их стало в разы больше", — говорит политолог.

По данным эксперта, в 2021 году власти планируют получить 7,4 миллиарда бюджетных поступлений от азартных игр. Все эти средства будут направлены в Государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки и пойдут на дофинансирование соответствующих сфер. Кроме того, 50% средств, полученных от лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино и залах игровых автоматов, поступят в соответствующий местный бюджет территориальной общины, на территории которой расположено игорное заведение.

Как ранее сообщалось, в Украине компании в сфере азартных игр начинают получать лицензии.

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