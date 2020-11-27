kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.11.2020

BTC/USD

16925.22

ETH/USD

512.25

LTC/USD

68.42

НБУ 27.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Сколько получит бизнес в случае локдауна - Юлия Кузнецов
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько получит бизнес в случае локдауна - Юлия Кузнецов

Правительство разработало третий пакет поддержки украинского бизнеса с начала карантина

сегодня, 16:20
Автор:

Кириєнко Анна

Заместитель председателя Офиса президента Украины Юлия Ковалив рассказала, на какую сумму может рассчитывать отечественный бизнес в случае введения локдауна. Подробности вопроса она раскрыла в эфире ток-шоу "Право на власть".

Сколько получит бизнес в случае локдауна - Юлия Кузнецов

Фото: hvylya.net

По ее словам, правительство готово предоставить пострадавшему от жесткого карантина бизнесу 12-15 миллиардов гривен до конца года.

Соответствующий законопроект внес Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября.

Сумма разделится между ФОПами, работниками ФОП и непосредственно самими предприятиями.

Юлия Ковалив напомнила, что это уже третий пакет поддержки бизнеса от Верховной Рады с начала карантина в Украине.

Также Киевская школа экономики сообщила, что при введении жесткого карантина украинская экономика потеряет около $ 440 миллионов.

Сайт "Комментарии" напоминает: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что правительство может усилить карантин, если будет более 75% заполненных коек в больницах. Локдаун уже ввели в Великобритании, Франции, Германии, Грузии, Болгарии и многих других странах.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/economics/finance/novyy-paket-podderzhki-biznesa-na-sluchay-lokdauna-sostavit-12-15-milliardov-griven-do-konca-goda-zamglavy-ofisa-prezidenta-novosti-ukraina-11235770.html?_ga=2.254869057.831210081.1606024086-323982004.1603272846
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ