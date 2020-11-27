Сколько получит бизнес в случае локдауна - Юлия Кузнецов

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Кириєнко Анна
Заместитель председателя Офиса президента Украины Юлия Ковалив рассказала, на какую сумму может рассчитывать отечественный бизнес в случае введения локдауна. Подробности вопроса она раскрыла в эфире ток-шоу "Право на власть".
Фото: hvylya.net
По ее словам, правительство готово предоставить пострадавшему от жесткого карантина бизнесу 12-15 миллиардов гривен до конца года.
Соответствующий законопроект внес Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября.
Сумма разделится между ФОПами, работниками ФОП и непосредственно самими предприятиями.
Юлия Ковалив напомнила, что это уже третий пакет поддержки бизнеса от Верховной Рады с начала карантина в Украине.
Также Киевская школа экономики сообщила, что при введении жесткого карантина украинская экономика потеряет около $ 440 миллионов.
Сайт "Комментарии" напоминает: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что правительство может усилить карантин, если будет более 75% заполненных коек в больницах. Локдаун уже ввели в Великобритании, Франции, Германии, Грузии, Болгарии и многих других странах.
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