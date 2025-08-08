Сколько составит средняя зарплата украинцев в следующем году: прогноз Кабмина

Зарплаты в Украине продолжают расти. Правительство ожидает, что до 2028 года зарплата будет повышаться примерно на 5 тысяч гривен каждый год. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении от 6 августа 2025 г. № 946.

Зарплата. Фото: из открытых источников

Постановлением одобрен прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы, и основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины.

Прогноз содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический — с продолжением полномасштабной агрессии России.

По предварительному прогнозу правительства, в 2025 году средняя зарплата штатных работников до вычета налогов (брутто) будет на уровне 24 389 гривен.

По первому сценарию зарплата составит:

2026 год — 30 240 гривен, номинальный рост на 24,0%,

2027 год — 35 268 гривен, рост на 16,6%,

2028 год — 39 758 гривен, рост на 12,7%.

По второму сценарию зарплата составит:

2026 год — 30 032 гривен, номинальный рост на 23,1%,

2027 год — 34 808 гривен, рост на 15,9%,

2028 год — 39 436 гривен, рост на 13,3%.

