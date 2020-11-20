Сколько стоит лечение от коронавируса одного украинца

Для того чтобы вылечить одного больного с коронавирусным заболеванием, необходимо потратить 38 тыс. гривен. Такие цифры привел замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Если мы сейчас говорим, сколько в среднем стоит лечение одного больного, то это 38 тысяч гривен. Это не считая больного, находящегося в реанимационном отделении, поскольку в реанимации больные гораздо тяжелее", — рассказал он.

Ляшко также отметил, что на сегодня Национальная служба здоровья Украины совсем иначе оплачивает этот тариф.

По информации чиновника, НСЗУ оплачивает 1,2 млн гривен, которые идут на подготовку лечебного учреждения и на закупку соответствующих лекарств, после чего выплачивает 170 тыс. на каждую медицинскую бригаду. В состав бригады входят не только медработники, но и оборудование, которое используется при лечении.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению специалистов ВОЗ, первая партия вакцины поступит в Украину во втором квартале 2021 года. Ориентировочное количество препарата рассчитано на 20% населения. Один курс, состоящий из двух прививок будет стоить около 400 грн.

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