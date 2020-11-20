Сколько стоит лечение от коронавируса одного украинца

Язык
Coinspot 20.11.2020
BTC/USD
18216.28
ETH/USD
496.67
LTC/USD
80.71
НБУ 20.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Для того чтобы вылечить одного больного с коронавирусным заболеванием, необходимо потратить 38 тыс. гривен. Такие цифры привел замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Ляшко также отметил, что на сегодня Национальная служба здоровья Украины совсем иначе оплачивает этот тариф.
По информации чиновника, НСЗУ оплачивает 1,2 млн гривен, которые идут на подготовку лечебного учреждения и на закупку соответствующих лекарств, после чего выплачивает 170 тыс. на каждую медицинскую бригаду. В состав бригады входят не только медработники, но и оборудование, которое используется при лечении.
Как сообщал портал "Комментарии", по мнению специалистов ВОЗ, первая партия вакцины поступит в Украину во втором квартале 2021 года. Ориентировочное количество препарата рассчитано на 20% населения. Один курс, состоящий из двух прививок будет стоить около 400 грн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости