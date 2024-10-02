Сколько стоит заправить автомобиль сегодня: цены на топливо в Украине.

На рынке горючего наблюдается рост цен на некоторые виды горючего. Изменения стоимости бензина, газа и дизельного горючего зафиксированы на некоторых автозаправочных станциях. По данным "Комментарии", ссылаясь на информацию с сайта auto.ria, мы предлагаем пересмотреть актуальные цены на топливо в Украине по состоянию на 2 октября.



АЗС. Фото: Freepik

Динамика цен на бензин, дизель и газ

Стоимость А-95 по сравнению с 25 сентября почти держится на уровне 60,14 грн/л. Тем временем стоимость А-95 выросла в цене всего на несколько копеек. ГП в течение недели почти держится на уровне и составляет 52,66 гривны за литр. Между тем, цена на А-92 с 25 сентября выросла в цене и составляет 53,57 грн/л.





В течение недели наблюдалось колебание цены на газ. Стоимость этого вида горючего с 32,8 выросла до 33,16 гривны.





Какая цена на топливо сегодня

A-95 – 60.14 грн/л.

A-95 – 56.48 грн/л.

A-92 – 53.57 грн/л.

ГП – 52.66 грн/л.

Газ – 33.16 грн/л.

Где самое дешевое горючее

Стоимость А-95

В лидерах по стоимости горючего А-95 остается АЗС SOCAR и составляет 62,99 грн/л, что на 2,85 грн/л дороже средней стоимости по Украине. На АЗС Автотранс и Shell цена составляет 62,97 и 62,49 грн/л соответственно. Между тем неизменной уже долгое время цена ОККО и WOG и составляет она 61,99 грн/л. На АЗС Motto стоимость А-95 самая маленькая на рынке горючего. За литр этого вида бензина там придется заплатить 55,66 грн/л.

Стоимость А-95

Что касается А-95, то на SOCAR стоимость все самая высокая на рынке горючего. А-95 на SOCAR можно купить за 60,99 грн/л. Тем временем на АЗС Авантаж 7, Фактор и Маркет цена самая низкая и составляет 53.45, 53.00 и 52.99, что на более чем 7 гривен меньше цены на SOCAR.

Стоимость А-92

Если же вы заправляетесь А-92, то больше всего за литр придется заплатить на Параллель и BVS. Здесь цена составляет 55,99, а вот сэкономить можно заправляясь на Mango там цена меньше на 4 гривны за литр.

Стоимость ГП

Дизельное горючее на АЗС SOCAR составляет – 56,99 грн/л. На АЗС ОККО и WOG цена составляет 55,99 грн/л. На АЗС Фактор цена самая дешевая. Дизельное горючее там стоит 47,00 грн/л.

Стоимость газа

Тем временем владельцы авто на газе смогут сэкономить заправляясь на АЗС Авантаж 7. В лидерах по стоимости этого вида горючего находятся АЗС ОККО, WOG и KLO .

Следует отметить, что динамика цен на топливо может подвергаться изменениям в зависимости от различных факторов, поэтому водителям рекомендуется следить за обновлениями на рынке горючего. Тем временем с актуальным курсом валют можно ознакомиться по ссылке .