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Сколько украинского бизнеса перебралось в Польшу: результаты исследования

7% всех зарегистрированных компаний в Польше составляют именно украинские

сегодня, 14:57
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Автор:

Кравцев Сергей

Как информирует издание "Комментарии", согласно новому отчету Польского экономического института (PIE) на конец сентября 2022 года в Польше работало 24,1 тысяч компаний с украинским капиталом, в том числе 3600 созданных после 24 февраля.

Сколько украинского бизнеса перебралось в Польшу: результаты исследования

Бизнес. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, если сравнить, это 7% от всех зарегистрированных компаний в Польше как с польским, так и с иностранным капиталами. Компании с украинским капиталом в большинстве своем активны в розничной торговле (22%), строительстве (19%), а также в сфере логистики и складского хозяйства (14%).

Среди опрошенных представителей компаний 66% заявили, что работать в Польше независимо от ситуации в Украине, 4% вернутся, как только будет такая возможность, 30% будут смотреть по ситуации.

С января по сентябрь 2022 года более 10,2 тысяч украинцев стали индивидуальными предпринимателями в Польше. Это 54% всех зарегистрированных иностранцами ИП в Польше за указанный период. На сферу строительства приходится (24%), информация и коммуникация (16%), а также сфера услуг (14%). Женщины составляли 41% всех ИП.

Читайте также на портале "Комментарии" — в то время как российских кафиров удивляют унитазы и микроволновые печи, находящиеся в украинских квартирах и домах, приехавших в Польшу беженцев удивили в соседней стране совсем нематериальные ценности. Например, одна из переселенок поделилась с журналисткой местного издания своими впечатлениями от жизни в Польше. Больше девушка не может привыкнуть к тому, что уровень жизни поляков заметно выше, хотя они работают при этом гораздо меньше, чем украинцы.

Также издание "Комментарии" сообщало – Польша готовится передать современные танки Leopard 2 в Украину.




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Источник: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/01/PIE-Raport_Ukrainskie_firmy_2022-EN.pdf
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