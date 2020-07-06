Смолий объяснил, почему Украина не может печатать деньги, как США

Экс-руководитель Национального банка Украиы Яков Смолий признал, что на него было давление со стороны других политиков. Об этом он заявил в интервью "Левому берегу".

"Во время очередного совещания кто-то бросал месседж: почему, например Национальный банк Украины не может помочь закрыть дыры в бюджете страны? Все страны так делают - Соединенные Штаты Америки, Германия и Китай. Мы пытались им объяснить причину. Их валюты - свободно конвертируемые, входят в корзину МВФ. Они могут спокойно печатать, потому что их доллары быстро скупят", - объяснил Смолий.

Банкир считает, что если бы Украина начала печатать деньги, то это моментально бы привело к ухудшению экономической ситуации.

"Если гривны и станет больше на рынке, но размер экономики никак не изменится. Это может значить только одно - вырастут цены", - подытожил Смолий.

Ранее экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий на брифинге назвал настоящие причины ухода с должности руководителя НБУ, где также сетовал на давление со стороны различных политиков.

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