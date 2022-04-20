СНБО сообщил, когда Россию ждет дефолт - экономика уже не выдерживает санкций

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил о манипулятивных данных россии о том, что "экономика России выдержала первый удар санкций". Указывается, что это манипулятивная информация. Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Телеграмме.

Дефолт - фото из открытых источников

Согласно сообщению, никакие санкции не свидетельствуют о неожиданной "смерти" экономики страны, они запускают цепную реакцию.

Россия уже 4 апреля не способна была заплатить внешние долги в валюте. Санкции помешали России, которая без дополнительных ограничений смогла бы еще рассчитаться с кредиторами евро и долларами.

Именно благодаря санкциям уже 4 мая мир сможет признать дефолт России. Следующим шагом против России может стать взыскание обязательств, что также приведет к определенным последствиям.

"По прогнозу аналитиков, длительная война с Украиной может стоить россии свыше $20 млрд в день. Речь идет о прямых и косвенных расходах, включая и снижение объемов производства из-за санкций, что в свою очередь приведет к безработице. Более 400 мировых компаний объявили бойкот россии и оставили рынок рф. Следствие — дефицит товаров, рост цен, увольнение сотрудников", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Как сообщали ранее "Комментарии", Арестович оценил возможность ядерного удара по Украине — "шантажа будет много".

Также "Комментарии" писали, что стало известно зачем оккупантам псевдореферендума в Херсонской и Запорожской областях. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что кафиры планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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