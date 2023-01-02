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"Создано Защитниками": продукция украинских ветеранов появится в известном супермаркете

Представление крафтовой продукции, производимой ветеранами-предпринимателями, предусмотрено правительственным проектом.

сегодня, 11:15
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Автор:

Давиденко Евгения

Министерство по делам ветеранов подписало с сетью супермаркетов "Сильпо" Меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

"Создано Защитниками": продукция украинских ветеранов появится в известном супермаркете

Фото: https://pixabay.com/


Документ открывает возможности для ветеранов-предпринимателей разместить свою продукцию как крафтового производителя под разработанной Минветеранов торговой маркой "Создано Защитниками" на полках сети. Новация предусмотрена проектом для малых производителей "Лавка Традиций".


Для того, чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить анкету по ссылке. Кроме того, для выхода на полки "Сильпо" изготовитель должен придерживаться определенного алгоритма действий. В частности,

иметь эксплуатационное разрешение для продуктов животного происхождения или регистрацию мощностей;

декларацию производителя – требование супермаркета;

внедренную систему НАССР (концепция, предусматривающая идентификацию, оценку и управление опасными факторами, оказывающими существенное влияние на безопасность продукции);

пройти внешний аудит департамента качества "Лавки Традиций";

открыть счет в банке "Восток";

заполнить "Карту товара";

определить количество магазинов и объемы снабжения продукции.


”Создано Защитниками”: продукция украинских ветеранов появится в известном супермаркете - фото 2


В сообщении отметили, что специалисты ведомства будут способствовать ветеранам-производителям в подготовке необходимого пакета документов для выхода продукции на полки сети и популяризации ее на национальном рынке под торговой маркой "Создано Защитниками".


"Комментарии" писали, что Министерство финансов обнародовало Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике. Они содержат меры, которые реализовало и планирует правительство и НБУ. В частности, документ предусматривает отмену моратория на налоговые проверки, а также единый налог в размере 2% и восстановление довоенного режима для таких плательщиков. Кроме того, необходимо разработать законопроект для обеспечения эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций в заведениях розничной торговли с возобновлением ответственности за нарушение этих требований.



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Источник: https://mva.gov.ua/ua/news/veteranam-pidpriyemcyam-proponuyut-vistavlyati-produkciyu-u-merezhi-ukrayinskih-supermarketiv
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