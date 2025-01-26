США напечатают новые доллары: что известно

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Лиля Воробьева
Доллар – одна из самых популярных и наиболее используемых валют в мире. Центральный банк США периодически меняет дизайн банкнот, чтобы усилить защиту от подделок.
США принимает различные меры, чтобы защитить доллар (фото из открытых источников)
В Бюро гравировки и печати США отметили, что эти меры направлены на повышение безопасности валюты, ведь современные фальшивомонетчики становятся все более изобретательными. Новые элементы защиты призваны сохранить доверие к американской валюте.
Федеральный резерв обнародовал график обновления дизайна банкнот доллара на ближайшие годы:
Следует напомнить, что все банкноты, выпущенные с 1914 года, остаются действительными. Все банки, в том числе в Украине, обязаны принимать доллары, если они находятся в надлежащем состоянии и прошли проверку на подлинность.
Обновление дизайна долларовых купюр не новое явление. К примеру, в 2013 году были выпущены новые 100-долларовые банкноты, получившие название "синие" доллары из-за внедрения новых защитных элементов.
Среди изменений в дизайне:
Эти изменения направлены на повышение защищенности доллара, обеспечивая надежность и сохранение его международного статуса.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина откажется от доллара . Украина планирует переход с доллара на евро – такие изменения анонсировали в Национальном банке Украины. При этом заверили, что изменения будут постепенными и незаметными.Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире национального телемарафона пояснила, что переход на евро — необходимый шаг в контексте интеграции Украины в ЕС. Она подчеркнула, что этот процесс не будет резким и положительно повлияет на экономику страны. При этом обозримые сроки изменений она не указала.
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