США объявили миру торговую войну: первые последствия

Рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Китая до уровня A после введения Дональдом Трампом пошлин.

Мировая экономика отреагировала на тарифы США. Фото из открытых источников

Агентство Fitch также снизило прогноз роста ВВП Китая с 5% до 4,4% в 2025 году.

В результате введения пошлины мировые цены на нефть ускорили падение примерно до 7%. Цена барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже 70 долларов.

Также после решения Трампа падают акции американских компаний в технологическом секторе. В частности, фондовый рынок потерял около 2 триллионов долларов.

На торговую войну отреагировал Deutsche Bank. Он выразил обеспокоенность возможным кризисом доверия к доллару США. По мнению экспертов, теперь фундаментальные факторы, определяющие курс валюты, лишатся своего значения, а колебания валютных курсов станут непредсказуемыми.

Министерство торговли США пригрозило, что Вашингтон еще больше повысит пошлины в отношении стран, которые попытаются ответить на американские пошлины. К ответному шагу пообещали прибегнуть Китай и ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что России и Украине необходимо прийти к согласию, поскольку ни одна сторона не получит желаемого, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог. Спецпредставитель заявил, что Дональд Трамп может заняться российскими активами, если не удастся заключить мир. "Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими. Посмотрите на теневой флот: это флот, который перевозит большую часть транспортируемой по всему миру незаконной нефти. 70% российской нефти идет через Балтику. но на самом деле это можно прекратить", — сказал он.