Стали известны потери Украины при экспорте металлолома

В 11 компаниях, которые за год вывезли из Украины 272 тысячи тонн металлолома, работает только 116 человек преимущественно с минимальной зарплатой. Об этом говорится в статье Gazeta.ua, проанализировавшей отчетность этих предприятий за 2024 год в базе Opendatabot. Данные указывают, что эти экспортеры уменьшали стоимость металлолома в таможенных декларациях на треть, что соответственно уменьшало официальные объемы валютной выручки и налоговые платежи.

Какие потери Украины при экспорте металлолома. Фото из открытых источников

Одна из компаний имеет только 1 работника в штате, при этом, согласно отчетности, смогла собрать, подготовить, загрузить в транспортное средство и экспортировать более 3 тыс. т металлолома. Большинство компаний-экспортеров имеет в своем штате от 3 до 10 работников. 8 компаний-экспортеров, штат работников которых не превышает 10 человек, заняв почти 70% рынка экспорта металлолома в физических объемах, в денежном исчислении получили лишь 22% от общего дохода.

Компании-экспортеры декларируют, что разница в ценах между украинскими потребителями и европейскими составляет 150 евро в тонне. То есть экспорт металлолома в 2024 году должен был принести компаниям дополнительную прибыль в размере 40,6 млн. евро, из которых государству должно быть уплачено 18% налога на прибыль в размере 7,3 млн. евро (366 млн. грн.). А валютная выручка должна быть на уровне не менее 94,8 млн. евро для всей отрасли.

В то же время, информация в базе Opendatabot, свидетельствует, что компании-экспортеры металлолома задекларировали в 2024 году 56 млн. грн. прибыли, уплатив государству 4,6 млн. грн налогов. Кроме того, фактический уровень валютной выручки экспортеров металлолома уменьшен на треть, до 64,4 млн. евро.

Средняя цена экспорта в 2024 году составляла по контрактам экспортеров 271 евро/т вместо отмеченных самими экспортерами 350 евро/т. Таким образом отрасль экспорта металлолома по итогам рекордного 2024 года уплатила в госбюджет в среднем 104 грн. из каждой тонны лома.