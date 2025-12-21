logo

BTC/USD

88512

ETH/USD

2990.64

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Стали известны потери Украины при экспорте металлолома
commentss НОВОСТИ Все новости

Стали известны потери Украины при экспорте металлолома

Украина могла понести потери при экспорте металлолома.

21 декабря 2025, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В 11 компаниях, которые за год вывезли из Украины 272 тысячи тонн металлолома, работает только 116 человек преимущественно с минимальной зарплатой. Об этом говорится в статье Gazeta.ua, проанализировавшей отчетность этих предприятий за 2024 год в базе Opendatabot. Данные указывают, что эти экспортеры уменьшали стоимость металлолома в таможенных декларациях на треть, что соответственно уменьшало официальные объемы валютной выручки и налоговые платежи.

Стали известны потери Украины при экспорте металлолома

Какие потери Украины при экспорте металлолома. Фото из открытых источников

Одна из компаний имеет только 1 работника в штате, при этом, согласно отчетности, смогла собрать, подготовить, загрузить в транспортное средство и экспортировать более 3 тыс. т металлолома. Большинство компаний-экспортеров имеет в своем штате от 3 до 10 работников. 8 компаний-экспортеров, штат работников которых не превышает 10 человек, заняв почти 70% рынка экспорта металлолома в физических объемах, в денежном исчислении получили лишь 22% от общего дохода.

Компании-экспортеры декларируют, что разница в ценах между украинскими потребителями и европейскими составляет 150 евро в тонне. То есть экспорт металлолома в 2024 году должен был принести компаниям дополнительную прибыль в размере 40,6 млн. евро, из которых государству должно быть уплачено 18% налога на прибыль в размере 7,3 млн. евро (366 млн. грн.). А валютная выручка должна быть на уровне не менее 94,8 млн. евро для всей отрасли.

В то же время, информация в базе Opendatabot, свидетельствует, что компании-экспортеры металлолома задекларировали в 2024 году 56 млн. грн. прибыли, уплатив государству 4,6 млн. грн налогов. Кроме того, фактический уровень валютной выручки экспортеров металлолома уменьшен на треть, до 64,4 млн. евро.

Средняя цена экспорта в 2024 году составляла по контрактам экспортеров 271 евро/т вместо отмеченных самими экспортерами 350 евро/т. Таким образом отрасль экспорта металлолома по итогам рекордного 2024 года уплатила в госбюджет в среднем 104 грн. из каждой тонны лома.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gazeta.ua/articles/economics/_eksport-ukrayinskogo-bruhtu-yak-galuzrobotodavec-dlya-116-pracivnikiv-splachuye-derzhavi-104-grn-podatkiv/1239005
Теги:

Новости

Все новости