Стало известно, когда украинцы получат минимальную зарплату в 6 тысяч гривен

С начала следующего года украинцы будут получать минимальную зарплату в сумме 6000 гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "Укринформу".

Глава правительства сообщил, что Кабмин с экспертами оценил последствия и преимущества постепенного увеличения уровня минимальной зарплаты в Украине. По его словам, нынешнее повышение с 4723 грн до 5000 грн будет почти незаметным как для населения, так и для экономики. Однако этот шаг нужен по ряду причин. В частности, из-за низкой инфляции замедляется потребительский спрос и "охлаждается" экономика, что является предвестником экономического кризиса. Затем, говорит премьер, возникают проблемы у предприятий с зарплатами, а в банковской системе с оборотным капиталом, далее следуют банкротства. Поэтому сейчас основная задача правительства, по мнению Шмыгаля, разогреть экономику и повысить потребительский спрос. Так, для этого провели индексацию пенсий.

"Теперь надо делать второй шаг. Что такое повышение минимальной заработной платы? Это сразу несколько показателей. Вывод в официальную плоскость большей суммы фонда оплаты труда в Украине в целом. Это поддержка людей с малой заработной платой в бюджетной сфере. Учитывая наше отставание в этом вопросе от Европы, у нас большой потенциал для поднятия минимальной заработной платы", - пояснил глава правительства.

Шмыгаль заявил, что минимальную зарплату размером 6 тысяч грн украинцам выплатят в конце января - начале февраля 2021 года. Таким образом Кабмин планирует частично простимулировать сезонное посленовогоднее падения потребительского спроса.

"Дальнейшее повышение запланировано на июль - это середина отпускного сезона, когда деловая жизнь в стране замирает. В обоих случаях, экономика не получит чрезмерного инфляционного давления", - уверен премьер-министр.

Напомним, Зеленский анонсировал повышение зарплат в Украине: стали известны суммы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!