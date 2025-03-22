Стоимость борща за год выросла на 19%: сколько стоит приготовить традиционное блюдо

В Украине в марте стоимость борща составляет 177 грн, что на 19% больше, чем в прошлом году, и на 9% — чем месяц назад. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует исследование Украинского клуба аграрного бизнеса.

Стоимость борща. Фото из открытых источников

Отмечается, что для приготовления борща на 3 л воды нужно: 250 г капусты (12,6 грн),300 г свеклы (8,1 грн), 300 г картофеля (9,69 грн), 200 г моркови (9,47 грн),150 г лука (2,47 грн), 140 г томатной пасты (35,08 грн), 30 мл масла (2,73 грн), 500 г свиных ребер (97,35 грн), а также соль, перец и лавровый лист по вкусу.

Эксперты добавляют, что, если добавить к борщу: два ломтика батона (50 г), столовую ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), его цена вырастет до 185 грн против 170 грн в прошлом месяце.

По подсчетам Украинского клуба аграрного бизнеса: за год капуста подорожала на 71%, за месяц упала — на 1%; свекла за год выросла в цене на 51%, а за месяц — на 13%; картофель подорожал на 26% за год, но за месяц упал на 2%; морковь за год прибавила 271%, а за месяц — 9,8%; лук за год подешевел на 1%, а за месяц подорожал — на 5%; томатная паста за год подорожала на 14%, а за месяц — на 6%; растительное масло за год выросло в цене на 38%, а за месяц — на 4%; свиные ребра за год подорожали на 7%, а за месяц цена — на 10%.

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