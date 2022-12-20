Стоит ли переходить на Евро. Сравнение Польши и Литвы

Заработная плата в странах, которые перешли на евро, растет быстрее, чем в оставшихся со своими национальными валютами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на B usiness Innsider .

Стоит ли переходить на евровалюту. Фото из открытых источников

Вблизи Украины несколько стран, которые перешли на евро, а также несколько, которые остались со своими национальными валютами. По словам польского экономиста Рафала Гирша, заработки в странах Восточной и Центральной Европы, которые недавно присоединились к ЕС, значительно отличаются по темпам роста.

По данным Евростата, становится ясно, что заработная плата в Литве с момента присоединения к еврозоне с 2015 года выросла на 112,5%. Подобные тенденции заметны и в странах, которые присоединились к еврозоне недавно: Латвия в 2013, Эстония в 2010 и Словакия в 2008 годах.

В то время как в странах, не перешедших на евро зарплата показывает незначительный рост: в Венгрии – 32,1%, Польше – 33,1%, и в Чехии – 52,1%.

"Средняя зарплата в Литве перед вступлением в еврозону в 2014 году была на 6% меньше Польши. По данным Евростата за 2021 год зарплата литовцев выше на 50,7% чем у поляков", — пишут в B usiness Innsider .

Несмотря на это, следует отметить, что цены на литовские продукты выше на 40-50% чем в Польше, где зарплаты ниже. Однако разница может значительно уменьшиться, когда Польша снова введет предыдущие ставки НДС. Сейчас в Литве 21%, а в Польше благодаря временно принятому антиинфляционному щиту – 0% на некоторые продукты.



"Из этого следует, что в странах, которые в последние годы присоединились к зоне евро, зарплаты начинают расти быстрее. Это связано с более быстрым ростом производительности труда вследствие лучшего доступа к капиталу и более высокого уровня инвестиций. чешская крона, относительно евро за последние годы также значительна", — пишет Рафал Гирш.

Рафал Гирш утверждает, что даже при воле правительства Польши ввести евро, сейчас экономика страны не отвечает условиям ЕС для вступления в еврозону.

Карта стран, перешедших на евро (синие) и страны, покинувшие национальную валюту (зеленые):





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Польши заблокировало помощь для Украины от ЕС.

Также "Комментарии" писали о странах Балтии, увеличивающих свои военные бюджеты из-за российской агрессии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!