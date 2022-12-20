Стоит ли переходить на Евро. Сравнение Польши и Литвы

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Заработная плата в странах, которые перешли на евро, растет быстрее, чем в оставшихся со своими национальными валютами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на B usiness Innsider .
Стоит ли переходить на евровалюту. Фото из открытых источников
Вблизи Украины несколько стран, которые перешли на евро, а также несколько, которые остались со своими национальными валютами. По словам польского экономиста Рафала Гирша, заработки в странах Восточной и Центральной Европы, которые недавно присоединились к ЕС, значительно отличаются по темпам роста.
По данным Евростата, становится ясно, что заработная плата в Литве с момента присоединения к еврозоне с 2015 года выросла на 112,5%. Подобные тенденции заметны и в странах, которые присоединились к еврозоне недавно: Латвия в 2013, Эстония в 2010 и Словакия в 2008 годах.
В то время как в странах, не перешедших на евро зарплата показывает незначительный рост: в Венгрии – 32,1%, Польше – 33,1%, и в Чехии – 52,1%.
Несмотря на это, следует отметить, что цены на литовские продукты выше на 40-50% чем в Польше, где зарплаты ниже. Однако разница может значительно уменьшиться, когда Польша снова введет предыдущие ставки НДС. Сейчас в Литве 21%, а в Польше благодаря временно принятому антиинфляционному щиту – 0% на некоторые продукты.
Рафал Гирш утверждает, что даже при воле правительства Польши ввести евро, сейчас экономика страны не отвечает условиям ЕС для вступления в еврозону.
Карта стран, перешедших на евро (синие) и страны, покинувшие национальную валюту (зеленые):
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Польши заблокировало помощь для Украины от ЕС.
Также "Комментарии" писали о странах Балтии, увеличивающих свои военные бюджеты из-за российской агрессии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
dfdgd
сегодня, 21:33
Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ----- https://min.lc/pisy