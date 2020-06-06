Страны ОПЕК+ продлят договоренность о сокращении добычи нефти

Сегодня, 6 июня, ОПЕК, Россия и страны-союзники обсудят возможность продления рекордного сокращения добычи нефти, которое удвоило цены на нефть с апреля. Дальнейшее сокращение добычи нефти должно подтолкнуть такие страны как Ирак и Нигерия к более эффективному соблюдению ограничений.



Министр нефти Нигерии заявил, что ожидает заключения в ходе видеоконференции соглашения о продлении, которое уже поддерживают России и Саудовской Аравии, несмотря на оговорки одной или двух стран-членов, которые он не назвал.

Альянс, известный как ОПЕК+, ранее согласился сократить поставки на рекордные 9,7 млн баррелей в день в течение мая-июня, чтобы поддержать цены, которые рухнули из-за корона-кризиса. Объемы добычи нефти должны были сократиться до 7,7 млн баррелей в сутки с июля по декабрь.

Источники в ОПЕК+ говорят, что Эр-Рияд и Москва договорились продлить существующие сокращения в течение июля, хотя Эр-Рияд добивался дальнейшего продления до августа и, возможно, даже декабря.

Фактический лидер ОПЕК Саудовская Аравия и Россия должны выполнить уравновешивающий акт, повысив цены на нефть для удовлетворения своих бюджетных потребностей. При этом им они должны сдерживать цены от роста выше 50 долл за баррель, чтобы не поощрять возобновление конкурирующей сланцевой добычи США.

Глобальный бенчмарк Brent, который упал ниже 20 долл. за баррель в апреле, вырос почти на 6% в пятницу, сейчас стоимость нефти Brent составляет более 42 долл. за баррель. Это все равно более чем на треть меньше цены на нефть в конце 2019 года.

Ранее "Комментарии" писали, что цены на нефть в мае демонстрировали рекордный прирост, начиная с 1999 года, несмотря на стремительное недельное снижение.

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