Стремительный рост курса: цены на доллар и евро в Украине сегодня

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.



Доллар и евро. Фото из открытых источников

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,30 и 41,80 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,41.

По отношению к евро его средний курс составляет 45,90 при покупке и 46,12 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 46,1245.





Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 11 сентября и сегодня, он вырос на 37 копеек и составляет 41,80 гривны за доллар. Покупка этой валюты также выросла в цене. Еще в прошлую среду за один доллар нужно было заплатить 41 гривну, а сегодня 41,3. Официальный курс сменился на 0,27 гривны за доллар.





Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю выросла в цене с 45,9 грн до 46,50 грн за евро. Курс на покупку евро с 11 сентября вырос на 50 копеек. Между тем, курс в НБУ изменился с 45,377 до 46,125.





Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков промониторивших Минфин есть: Банк Львов, Полтава-Банк и Правэкс Банк. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,60 до 41,65 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Полтава-Банке, Кристаллбанке и Идея банка.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем высокий курс на покупку евро действует в Полтава-Банке, Банке Львов и Правэкс Банке. Покупка евро там – от 46,20 до 46,40 грн. Самый низкий курс на покупку в Альянс банка составляет – 45,40 гривны за евро, а на продажу самое маленькое предложение в ПУМБе – там курс 46,40.