Стремительный рост курса: цены на доллар и евро в Украине сегодня

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.

Валюта. Фото из открытых источников

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,375 и 41,895 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,601.

По отношению к евро его средний курс составляет 43,57 при покупке и 44,25 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 43,8017.

Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 21 ноября и сегодня, он вырос на 25 копеек и составляет 41,89 гривны за доллар. Покупка этой валюты в течение недели также выросла в цене. В настоящее время курс составляет 41,37 гривны за доллар. Официальный курс вырос на 34 копейки.

Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю выросла в цене до 44,20 грн/евро. Курс на покупку евро с 21 по 25 ноября сначала снизился на 20 копеек, а затем снова вернулся на ставку 43,5. Между тем, курс в НБУ изменился с 43,564 до 43,802.

Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков, которые промониторил Минфин: Полтава-Банк, Бизнесбанк и Скай Банк. Там при покупке валюты в кассе придется заплатить 41,60 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Украинском банке реконструкции и развития, Идея банка и Бизнесбанка.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем высокий курс на покупку евро действует в Полтава-банке, Скай Банке, Правэкс Банке и Бизнесбанке. Покупка евро там – от 43,90 до 44.10 грн. Самый низкий курс на покупку в Юнекс Банке и составляет – 43.00 гривны за евро, а на продажу наименьшее предложение в Полтаве-Банке – там курс 44,14.