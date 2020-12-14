Строительство Северного потока-2: как связь Германии и РФ может навредить Украине

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Таисия Ерохина
Германия продолжает крепить экономические
связи с Россией, в том числе путем продолжения строительства "Северного
потока-2" (СП-2). Что может (и может ли) в связи с этим предпринять Украина?
Насколько логично, учитывая такую позицию Германии, ее присутствие в Нормандском
формате? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Дмитрий Воронков считает,
что Германия пользуется моментом политических перемен в США.
"И я бы не исключал, что ФРГ полагается на
более лояльное отношение к СП-2 после смены администрации Белого Дома. Впрочем,
вряд ли на это стоит рассчитывать, учитывая, что политическая конъюнктура
Конгресса фактически остается прежней. Напомню, что 9 декабря Палата
представителей уже одобрила оборонный бюджет на 2021 год, включающий в себя и
санкции против СП-2. То есть, очевидно, что позиция американцев на этот счет
вряд ли изменится, — отмечает эксперт. – Заинтересованность же немцев в данном
проекте более чем приоритетна. Поэтому вряд ли получится воспрепятствовать его завершению.
Разве что — притормозить процесс".
Что касается Украины, которую СП-2 лишит не
только огромных средств за транзит, но сделает еще более оголенной перед
страной-агрессором, то инструментов давления на Германию у нас нет. Так что,
считает Дмитрий Воронков, остается лишь апеллировать в адрес Штатов и поднимать
резонанс вокруг этой темы среди тех членов ЕС, которые выступают против данного
проекта. Польша, страны Балтии и так далее.
"Что касается рациональности присутствия
Германии в нормандском формате, то вряд ли Украина решится требовать переформатирования
из-за заинтересованности ФРГ в СП-2. К тому же, я бы не связывал политическую
позицию ФРГ и экономические энергетические игры… Хотя расширение европейских
санкций против РФ — под угрозой, — считает эксперт. — Одно дело — публичные
заявления. И совсем другое — конкретные шаги и политические решения. Немцы и
так демонстрируют довольно пассивную тактику в силу нежелания усугублять
отношения с Россией. И СП-2 скорее укрепит завуалированный политический
нейтралитет в отношении российско-украинского конфликта. Но, повторюсь,
официальный Киев в нынешней ситуации ничего с этим сделать не может".
Позиция Германии по отношению к России не
является секретом. Берлин последовательно выступает в поддержку территориальной
целостности Украины, осуждая российскую агрессию – однако в то же время имеет
непосредственный интерес к сотрудничеству с Москвой в экономической и
энергетической сфере. На этом акцентирует эксперт Национального института
стратегических исследований Николай Замикула.
"Стремление реализовать проект газопровода
Северный Поток-2 – яркая иллюстрация такой двойственной позиции, – уверен он. –
Это не означает антиукраинскую направленной немецкой внешней политики. Просто
демонстрирует, как немцы понимают свои национальные интересы. А именно – наличие
выгод от сотрудничества с РФ в определенных секторах, которые Германия всё же
хочет сохранить, несмотря на общее осуждение агрессивных политических акций
Кремля, проявляющихся как во внешней (агрессия против Украины), так и во
внутренней (отравление Навального) политике".
Что касается Нормандского формата, то, по
мнению Николая Замикулы, последние новости о немецких действиях в ракурсе СП-2
вряд ли могут повлиять на его работу.
"Эффективность формата остается под вопросом,
в первую очередь, из-за деструктивной позиции РФ, на которую Европа не может
повлиять, — поясняет эксперт. — Можно сколько угодно обвинять немцев в
попустительстве России, но следует учитывать, что в случае более жесткой
позиции Берлина не факт, что Москва вообще сидела бы за столом переговоров".
Понимание ситуации, уверен эксперт, поможет
избавиться от неоправданных иллюзий относительно наличия единой и
безальтернативной антироссийской позиции у ключевых западных игроков. А иллюзии
эти, к сожалению, всё еще распространены в Украине.
"Я не призываю предаваться панике и не обвиняю
наших партнеров в предательстве украинских интересов. Однако трезвая оценка
ситуации показывает: несмотря на наличие консенсуса относительно рассмотрения
российской политики как угрозы европейским ценностям, понимание ее степени, а
также предполагаемые варианты реакции на нее, существенно отличаются в разных
странах. Там, где Украина, а также многие страны Центральной и Восточной Европы
видят непосредственную угрозу для себя, и требуют жестких антироссийских мер,
некоторые страны Западной Европы всё еще не готовы к дальнейшей эскалации
отношений с РФ. И имеют интерес к сотрудничеству с Москвой. Это не означает,
что они откажут Украине в поддержке, — подчеркивает Николай Замикула. — Однако
это подрывает единство Запада по российскому вопросу, где нам бы хотелось
увидеть единый антипутинский фронт, готовый к активному сдерживанию агрессии
Кремля всеми доступными мерами".
По словам эксперта, Украина должна принимать
наличие такой ситуации – и выстраивать свою политику, исходя из нее.
"Вероятно, стоит интенсифицировать
информационную кампанию в Германии, чтобы показать единство вопросов проекта
СП-2 и российской агрессивной политики. Ведь первый, по сути, становится
инструментом, дает ресурсы и готовит почву для второй. Однако стоит иметь в
виду, что у Киева не так много возможностей повлиять на позицию Берлина
самостоятельными действиями, — отмечает Николай Замикула. — В этом контексте
стоит налаживать сотрудничество со странами, которые также выступают за
активное противодействие российской политике и проектам. Речь не только о
соседях по региону (Польша, страны Балтии), но и о США. Санкционная политика
Вашингтона против "Северного Потока -2" (а сейчас проходит процесс утверждения
нового пакета санкций) отвечает украинским интересам — и вселяет оптимизм".
Ранее эксперты рассказали, чем грозит Украине вооруженная
поддержка Беларуси со стороны Путина.
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