Строительство Северного потока-2: как связь Германии и РФ может навредить Украине

Германия продолжает крепить экономические связи с Россией, в том числе путем продолжения строительства "Северного потока-2" (СП-2). Что может (и может ли) в связи с этим предпринять Украина? Насколько логично, учитывая такую позицию Германии, ее присутствие в Нормандском формате? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Официальный Киев в нынешней ситуации ничего с этим сделать не может"

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что Германия пользуется моментом политических перемен в США.

"И я бы не исключал, что ФРГ полагается на более лояльное отношение к СП-2 после смены администрации Белого Дома. Впрочем, вряд ли на это стоит рассчитывать, учитывая, что политическая конъюнктура Конгресса фактически остается прежней. Напомню, что 9 декабря Палата представителей уже одобрила оборонный бюджет на 2021 год, включающий в себя и санкции против СП-2. То есть, очевидно, что позиция американцев на этот счет вряд ли изменится, — отмечает эксперт. – Заинтересованность же немцев в данном проекте более чем приоритетна. Поэтому вряд ли получится воспрепятствовать его завершению. Разве что — притормозить процесс".

Что касается Украины, которую СП-2 лишит не только огромных средств за транзит, но сделает еще более оголенной перед страной-агрессором, то инструментов давления на Германию у нас нет. Так что, считает Дмитрий Воронков, остается лишь апеллировать в адрес Штатов и поднимать резонанс вокруг этой темы среди тех членов ЕС, которые выступают против данного проекта. Польша, страны Балтии и так далее.

"Что касается рациональности присутствия Германии в нормандском формате, то вряд ли Украина решится требовать переформатирования из-за заинтересованности ФРГ в СП-2. К тому же, я бы не связывал политическую позицию ФРГ и экономические энергетические игры… Хотя расширение европейских санкций против РФ — под угрозой, — считает эксперт. — Одно дело — публичные заявления. И совсем другое — конкретные шаги и политические решения. Немцы и так демонстрируют довольно пассивную тактику в силу нежелания усугублять отношения с Россией. И СП-2 скорее укрепит завуалированный политический нейтралитет в отношении российско-украинского конфликта. Но, повторюсь, официальный Киев в нынешней ситуации ничего с этим сделать не может".

"Стремление реализовать проект газопровода Северный Поток-2 – яркая иллюстрация двойственной позиции"

Позиция Германии по отношению к России не является секретом. Берлин последовательно выступает в поддержку территориальной целостности Украины, осуждая российскую агрессию – однако в то же время имеет непосредственный интерес к сотрудничеству с Москвой в экономической и энергетической сфере. На этом акцентирует эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула.

"Стремление реализовать проект газопровода Северный Поток-2 – яркая иллюстрация такой двойственной позиции, – уверен он. – Это не означает антиукраинскую направленной немецкой внешней политики. Просто демонстрирует, как немцы понимают свои национальные интересы. А именно – наличие выгод от сотрудничества с РФ в определенных секторах, которые Германия всё же хочет сохранить, несмотря на общее осуждение агрессивных политических акций Кремля, проявляющихся как во внешней (агрессия против Украины), так и во внутренней (отравление Навального) политике".

Что касается Нормандского формата, то, по мнению Николая Замикулы, последние новости о немецких действиях в ракурсе СП-2 вряд ли могут повлиять на его работу.

"Эффективность формата остается под вопросом, в первую очередь, из-за деструктивной позиции РФ, на которую Европа не может повлиять, — поясняет эксперт. — Можно сколько угодно обвинять немцев в попустительстве России, но следует учитывать, что в случае более жесткой позиции Берлина не факт, что Москва вообще сидела бы за столом переговоров".

Понимание ситуации, уверен эксперт, поможет избавиться от неоправданных иллюзий относительно наличия единой и безальтернативной антироссийской позиции у ключевых западных игроков. А иллюзии эти, к сожалению, всё еще распространены в Украине.

"Я не призываю предаваться панике и не обвиняю наших партнеров в предательстве украинских интересов. Однако трезвая оценка ситуации показывает: несмотря на наличие консенсуса относительно рассмотрения российской политики как угрозы европейским ценностям, понимание ее степени, а также предполагаемые варианты реакции на нее, существенно отличаются в разных странах. Там, где Украина, а также многие страны Центральной и Восточной Европы видят непосредственную угрозу для себя, и требуют жестких антироссийских мер, некоторые страны Западной Европы всё еще не готовы к дальнейшей эскалации отношений с РФ. И имеют интерес к сотрудничеству с Москвой. Это не означает, что они откажут Украине в поддержке, — подчеркивает Николай Замикула. — Однако это подрывает единство Запада по российскому вопросу, где нам бы хотелось увидеть единый антипутинский фронт, готовый к активному сдерживанию агрессии Кремля всеми доступными мерами".

По словам эксперта, Украина должна принимать наличие такой ситуации – и выстраивать свою политику, исходя из нее.

"Вероятно, стоит интенсифицировать информационную кампанию в Германии, чтобы показать единство вопросов проекта СП-2 и российской агрессивной политики. Ведь первый, по сути, становится инструментом, дает ресурсы и готовит почву для второй. Однако стоит иметь в виду, что у Киева не так много возможностей повлиять на позицию Берлина самостоятельными действиями, — отмечает Николай Замикула. — В этом контексте стоит налаживать сотрудничество со странами, которые также выступают за активное противодействие российской политике и проектам. Речь не только о соседях по региону (Польша, страны Балтии), но и о США. Санкционная политика Вашингтона против "Северного Потока -2" (а сейчас проходит процесс утверждения нового пакета санкций) отвечает украинским интересам — и вселяет оптимизм".

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