Суд обязал НБУ выплатить 130 миллионов гривен банку Януковича

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым удовлетворили иск ООО "Промышленная инновационная компания", которую тесно связывают с Виктором Януковичем, к НБУ с взысканием с ответчика 128,9 млн грн "имущественного ущерба". Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 8 сентября.

Отмечается, что дело рассматривается в судах по второму кругу.

В частности, 27 августа 2019 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил решения судов низших инстанций, которыми был удовлетворен иск ООО "Промышленная инновационная компания" (владелец 71% акций "Радикал Банка") и решено взыскать с НБУ в пользу этой фирмы 128, 9 млн грн возмещения имущественного вреда.

По мнению компании-истца, имущественный вред был нанесен ей как акционеру банка вследствие лишения корпоративных прав из-за принятия Нацбанком в 2015 году "неправомерного решения" (по мнению истца) об отнесении "Радикал Банка" к категории неплатежеспособных.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине появилась платформа для жалоб на банки и коллекторов.

Функционал платформы "ФинСкарга" позволяет пожаловаться, к примеру, если вам без вашего согласия повысили кредитный лимит по карте, предоставили непрозрачные и необъективные условия кредитования, отказали в реструктуризации или даже если банкомат не выдал деньги.



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