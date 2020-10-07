Тарифы на электроэнергию в Украине могут вырасти, поскольку Буславец инициирует рост доходов облэнерго - СМИ

В.и.о. главы Министерства энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию. Это может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей, сообщают журналисты программы "Схемы".

Согласно документу, Буславец просит дать поручение независимому органу — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотреть утвержденные в августе "ставки доходности" на "старую" базу активов для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго), увеличив их с 3% до 6%.





"Прошу Вас, уважаемый Денис Анатольевич, дать поручение НКРЭКУ совместно с Минэнерго и другими участниками рынка пересмотреть ставки доходности на "старую" базу активов с целью привлечения необходимого объема инвестиций для модернизации, реконструкции и строительства сетевой инфраструктуры операторов систем распределения (облэнерго), что позволит повысить качество электроснабжения и уменьшить стоимость присоединения электроустановок заказчиков к электрическим сетям", — говорится в письме Буславец.

Двукратное увеличение ставки доходности "на старую базу" (то есть на то имущество, которое уже есть на балансе облэнерго), по мнению Буславец, позволит улучшить техническое состояние сетевой инфраструктуры и безопасности поставок электроэнергии потребителям, а также упростить и удешевить стоимость присоединения новых электроустановок к электрическим сетей. Буслацев заявила, что нормы дохода на "старую" регуляторную базу активов до 3%, не способствуют соответствующему привлечению инвестиций для развития сетей.

Отмечается, что 1 октября премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение в недельный срок рассмотреть это письмо и о результатах проинформировать Кабинет министров.





В свою очередь, председатель Нацкомиссии Валерий Тарасюк сообщил, что расценивает действия в.и.о. министра энергетики Ольги Буславец как "давление на НКРЭКУ". По его словам, если произойдет рост ставки доходности с 3%, которую утвердила НКРЭКУ, до 6%, на которых настаивает Минэнерго, — это приведет к увеличению доходов облэнерго суммарно на 10 млрд грн в год.

"Эти деньги облэнерго будут собирать со всех потребителей, в первую очередь — по промышленности направления. Так же это почувствуют на себе и небытовые потребители, то есть население, потому что рост тарифов будет заложен промышленностью в стоимость товаров", — отметил он.

От роста стимулирующего тарифообразования на старую базу активов выигрывают облэнерго, которые таким образом увеличат свои доходы за счет потребителей электроэнергии, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Добавим, что в Украине существуют 25 облэнерго — компаний, которые поставляют украинцам электроэнергию. Владельцами облэнерго являются структуры, связанные с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, политиками Виктором Медведчуком, Григорием Суркисом, Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко, российским бизнесменом Константином Григоришиным и бизнес-группой VS Energy россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.

Как сообщалось, электроэнергия в Украине продолжает дорожать.

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