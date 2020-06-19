Тарифы на передачу электроэнергии «Укрэнерго» вырастут в четыре раза – проект решения НКРЭКУ

Согласно проекту решения Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК "Укрэнерго" вырастет со 155,4 грн/МВт*ч до 596,48 грн/МВт*ч или почти в четыре раза с 1 августа нынешнего года. Об этом идет речь в проекте постановления НКРЭКУ, опубликованном изданием "БизнесЦензор".



Документ вносит коррективы в постановление НКРЭКУ №2668 от 10 декабря 2020 года, согласно которому тариф на передачу "Укрэнерго" на 2020 год установлен на уровне 155,4 грн без НДС.

Кроме того, издание сообщает, что с начала августа также будет увеличен тариф для операторов систем распределения (ОСР) – облэнерго. В результате конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий может вырасти с 1,5 до 2 грн/кВт*ч.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, что должно помочь в преодолении коронакризиса. В Программе стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 говорится, что в условиях карантина сектор энергетики понес потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Отмечается, что ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии, а также дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии.

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