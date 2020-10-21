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Главная Новости Бизнес экономика Теневые схемы на рынке электроэнергии Украины - это главный показатель масштабной коррупции, - Давидюк
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Теневые схемы на рынке электроэнергии Украины - это главный показатель масштабной коррупции, - Давидюк

Эксперт объяснил, как для компании ДТЭК создали исключительные условия на украинском рынке электроэнергии

сегодня, 15:59
Автор:

Станислав Молчанов

Теневые схемы на украинском рынке электроэнергии достигли таких масштабов, что становятся главной иллюстрацией масштабной коррупции в стране. Об этом заявил политолог Николай Давидюк "Газете. ЮА".

Теневые схемы на рынке электроэнергии Украины - это главный показатель масштабной коррупции, - Давидюк

"Исключительные условия, созданные правительством для компании ДТЭК, например, освободили ее от необходимости платить за пользование государственными сетями при экспорте электроэнергии, а также надбавку за "зеленый" тариф, — сообщил эксперт. — Суды по этому поводу государственная компания Укрэнерго прогнозируемо проиграла. Это позволило частному энергогиганту сэкономить миллиарды гривен. При этом другие компании, экспортирующие электроэнергию, за пользование сетями платят, и надбавку за "зеленый" тариф тоже".

Давидюк поясняет, что такие преференции от власти ДТЭК, конечно же, получает не просто так.

"Но какой бы щедрой ни была благодарность акционера этой компании, вряд ли президент Владимир Зеленский смирится с тем, что его имя станет ассоциироваться с очевидной коррупцией на энергорынке", — говорит Давидюк.

Эксперт отметил, что западные партнеры Украины публично и однозначно указывают украинскому президенту, что его обещания побороть коррупцию все еще не отразились на реальных результатах. И в этом контексте ситуация на украинском рынке электроэнергии является своеобразным индикатором реальных намерений главы государства, уверен Давидюк.

Напомним, нардеп рассказал, как Ахметов лишил себя от необходимости оплачивать надбавку за "зеленый" тариф ".


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