Теневые схемы на рынке электроэнергии Украины - это главный показатель масштабной коррупции, - Давидюк

Язык
BTC/USD
12404.55
ETH/USD
381.81
LTC/USD
51.14
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Станислав Молчанов
Теневые схемы на украинском рынке электроэнергии достигли таких масштабов, что становятся главной иллюстрацией масштабной коррупции в стране. Об этом заявил политолог Николай Давидюк "Газете. ЮА".
Давидюк поясняет, что такие преференции от власти ДТЭК, конечно же, получает не просто так.
Эксперт отметил, что западные партнеры Украины публично и однозначно указывают украинскому президенту, что его обещания побороть коррупцию все еще не отразились на реальных результатах. И в этом контексте ситуация на украинском рынке электроэнергии является своеобразным индикатором реальных намерений главы государства, уверен Давидюк.
Напомним, нардеп рассказал, как Ахметов лишил себя от необходимости оплачивать надбавку за "зеленый" тариф ".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости